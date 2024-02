Microsoft régale les abonnés Xbox Game Pass avec l'ajout d'un véritable chef d'oeuvre, et d'un second jeu pour les dernières nouveautés connues de février 2024.

On arrive à la fin de la liste des jeux Xbox Game Pass de février 2024. Même si Microsoft peut toujours dévoiler quelques extras pour boucler le mois, tous les titres promis initialement sont désormais disponibles. Et finalement, le line-up a été relativement solide grâce à Persona 3 Reload, Bloodstained: Ritual of the Night et à une énorme production qui vient juste de revenir au sein du service. Une très belle surprise, confirmée il y a quelques jours de cela maintenant, qui va en enchanter plus d'un.

Un jeu fabuleux de retour dans le Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass de février 2024 aura été sous le signe du J-RPG avec l'accueil de Persona 3 Reload, dès le jour de sa sortie. Un beau « cadeau » étant donné que le remake a clairement tenu toutes ses promesses. La presse et les joueurs ont été unanimes. Mais un autre mastodonte acclamé du J-RPG revient ce mardi 20 février 2024. Il s'agit de Tales of Arise. La pépite de Bandai Namco a aussi mis tout le monde d'accord, autant aux néophytes qu'aux fans de la franchise. Avec sa direction artistique somptueuse, ses héros attachants ou encore la qualité des combats, vous ne devriez pas être déçus. C'est disponible gratuitement pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate, console et PC.

« 300 ans de tyrannie. Un masque mystérieux. De la douleur et des souvenirs perdus. Brandissez l'Épée ardente et combattez vos tyrans aux côtés d'une mystérieuse jeune fille et de personnages encore plus expressifs grâce aux nouveaux graphismes ! » (via Steam).

Le second jeu Xbox Game Pass de ce mardi 20 février 2024 n'a pas la popularité d'un Tales of Arise, mais les quelques avis sur Metacritic ou Steam sont plutôt positifs. Return to Grace, un titre d'aventure narratif qui se déroule dans un univers SF des années 60, est également disponible pour les abonnés XGP Ultimate, console et PC. Le joueur incarne un archéologue de l'espace, Adie Ito, qui découvre le mystérieux lieu de repos d'un ancien dieu de l'IA et gardien du système solaire Grace. La mission d'Adie est de nouer des liens avec les habitants restants de cet endroit, qui sont des variantes de l'IA Grace, et comprendre pourquoi et comment Grace a été fermée.

D'après la description, la durée de vie est assez courte puisque Return to Grace peut être bouclé en une soirée, mais il y a une rejouabilité. Les choix sont ont des répercussions sur l'histoire, la découverte d'indices, les relations entre les personnages et la fin du jeu. Ca pousse donc à refaire une ou plusieurs parties pour voir les éventuelles différences en fonction des décisions prises.

Tales of Arise et Return to Grace sont arrivés sur le XGP

Après la présentation de Tales of Arise et Return to Grace, voici le récapitulatif des nouveautés Xbox Game Pass de février 2024 qui sont toutes disponibles :