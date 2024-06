Le Xbox Game Pass permet de découvrir une très grosse surprise. De quoi passer encore de nombreuses heures devant votre console et votre écran, et de vous éclater.

Le 6 juin 2024, un des RPG les plus appréciés de ces dernières années a fait une arrivée surprise sur le Xbox Game Pass. Ce jeu est également disponible sur PC via Game Pass, offrant ainsi une nouvelle opportunité aux amateurs de jeux de rôle de découvrir ce titre acclamé. C'est une très belle claque qu'il serait fort dommage de louper. On vous dit tout. Le jeu avait leaké hier encore.

Le Xbox Game Pass fait plaisir

Ainsi, Octopath Traveler 2, l'un des RPG les plus appréciés de ces dernières années, a fait une arrivée surprise sur Xbox. Ce lancement soudain fait suite à une mise à jour imprévue du jeu, qui a ajouté de nouvelles batailles après l'histoire principale ainsi que plusieurs améliorations. Ces ajouts enrichissent encore l'expérience de jeu, offrant aux joueurs de nouvelles raisons de se plonger dans cet univers captivant. Pour ceux qui ne souhaitent pas découvrir le jeu via Xbox ou PC, une promotion est actuellement en cours sur Steam, permettant aux intéressés de l'acquérir à un prix réduit. Cette vente constitue une alternative intéressante pour ceux qui préfèrent posséder le jeu en dehors de l'abonnement Game Pass.

Le jeu en question, Octopath Traveler 2, a été bien accueilli par la critique. Même si les rapports financiers de Square Enix depuis la sortie du jeu indiquent que les ventes n'ont probablement pas atteint les attentes. Cependant, cela n'enlève rien à la qualité globale du titre, qui mérite l'attention des amateurs de RPG. Pour les abonnés du Game Pass, c'est une excellente opportunité de découvrir ce jeu sans coût supplémentaire.