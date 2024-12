Microsoft devrait communiquer très bientôt sur les jeux Xbox Game Pass de décembre 2024, mais on sait déjà qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien sera LA vitrine de l'abonnement ce mois-ci. À côté de cela, comme à chaque fois, les abonnés vont aussi devoir se préparer à dire au revoir à une sélection de titres. Le 30 novembre dernier, le service a supprimé neuf jeux dont The Walking Dead: The Final Season, Spirit of the North, Conan Exiles ou encore Remnant: From the Ashes.

Les sorties Xbox Game Pass de décembre 2024

Sans surprise, on se dirige vers d'autres départs Xbox Game Pass en décembre 2024. Comme chaque mois, Microsoft supprime en effet plusieurs softs sur consoles, PC ou le cloud, ce qui les rend indisponibles. Une pratique normale qui s'applique à d'autres abonnements à l'image du PS Plus. Dans les prochaines sorties XGP du catalogue de décembre 2024, il y a d'énormes licences avec Rise of the Tomb Raider. Le deuxième volet de la trilogie Survivor avec une Lara Croft qui embarque pour une aventure périlleuse dans le grand froid de la Sibérie.

Les départs Xbox Game Pass de décembre 2024 vont également faire disparaitre l'une des plus grosses exclusivités du constructeur : Forza Horizon 4. La déclinaison arcade de la célèbre franchise de course. Si vous aimez l'horreur, les expériences à partager à plusieurs et les « films interactifs », The Quarry sera également retiré du Xbox Game Pass d'ici peu. Le soft signé Supermassive Games est un successeur spirituel à Until Dawn notamment de par son cadre. On ne suit pas une bande de jeunes dans un chalet, mais dans un camp de vacances situé dans la forêt. À l'instar de son modèle, il faudra faire pour sauver le plus de personnages possible à la fin.

On a cité trois jeux qui seront supprimé dès le 15 décembre 2024 du Xbox Game Pass, mais la liste est en vérité plus longue que cela. Voici toutes les sorties qui interviendront d'ici le milieu de mois.

Source : Xbox.