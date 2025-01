Les abonnés Xbox Game Pass ne devraient toujours pas s'ennuyer en 2025, après une excellente fin d'année grâce au lancement dès la sortie d'un des meilleurs jeux de 2024 : Indiana Jones et le Cercle Ancien. Au cours des douze prochains mois, d'autres exclusivités et des titres tiers vont faire leur apparition sur le service. Certains d'entre eux sont déjà attendus de pied ferme à l'image de The Alters, Avowed ou de Clair Obscur: Expeditions 33, un RPG du jeune studio français Sandfall Interactive qui vend du rêve sur le papier.

Les premières sorties Xbox Game Pass de janvier 2025

Quels seront les prochains jeux de janvier 2025 offerts aux abonnés Xbox Game Pass ? À l'heure d'écrire ces lignes, on ne peut que se reposer sur des rumeurs. Ainsi, selon les informations d'EXtas1s, qui a déjà révélé des surprises avant l'heure, il y aura un nouveau titre et pas des moindres : Diablo 1. Electronic Arts serait également prêt à inclure UFC 5 à l'EA Play. Un service supplémentaire qui est compris pour tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate ou PC Game Pass. Est-ce que ce sera bientôt confirmé ? La balle est actuellement dans le camp de Microsoft qui doit faire une annonce d'ici peu de temps maintenant.

En plus des entrées, il y aura aussi des départs et les premières sorties du Xbox Game Pass de janvier 2025 ont été dévoilés avec des jeux parfois très appréciés. Vous cherchez une expérience de série Z à la Earth Defense Force ? Le jeu multijoueur Exoprimal vous tend les bras... même s'il a été mis à mort par Capcom. Si les serveurs fonctionnent toujours, n'attendez pas en revanche de saisons supplémentaires ou de contenus, faute d'audience suffisante.

À partir du 15 janvier 2025, le Xbox Game Pass fera également l'impasse sur le très bon Figment: Journey into the Mint. Un jeu d'action-aventure musical qui a la particularité d'explorer les recoins de l'esprit humain. Le FPS tactique Insurgency: Sandstorm édité par l'éditeur français Focus Entertainment fait également partie de ces premières sorties de janvier 2025. À l'instar d'un Battlefield, vous pourrez affronter d'autres joueurs sur de vastes cartes pouvant accueillir 28 soldats virtuels.

Les jeux qui quittent le XGP prochainement

Les jeux cités ne sont pas les seuls à quitter le Xbox Game Pass dès le 15 janvier 2025, et voici les autres titres à ne pas manquer avant qu'il ne disparaissent pour une durée indéterminée.

Exoprimal

Figment: Journey into the Mint

Those Who Remain

Insurgency: Sandstorm

Escape Academy

Common'hood

Source : Xbox.