Les fans de FPS peuvent jouer dès maintenant au très bon Call of Duty Black Ops 6, à CoD: Warzone en cloud gaming et à Modern Warfare 3 via le Xbox Game Pass. Ce sont les dernières grosses sorties d'octobre 2024 avec un jeu de zombies qui attend sagement Halloween pour débarquer sur le service de Microsoft. En guise de bouquet final, les abonnés pourront télécharger Dead Island 2 avec le renouvellement du catalogue le mois prochain.

Un nouveau jeu Xbox Game Pass annoncé en novembre 2024

Les premiers jeux Xbox Game Pass de novembre 2024 sont connus et il y a peut-être de futurs incontournables dans la liste. Dans les titres à surveiller, il y a en effet le FPS Stalker 2: Heart of Chornobyl et la simulation d'aviation Microsoft Flight Simulator 2024. Comme on a pu vous le dire, le line-up partagé n'est cependant jamais complet puisque le constructeur a pour habitude de le dévoiler par vagues. Pour l'instant, un nouveau jeu d'une licence culte vient d'être confirmé dans le Xbox Game Pass de novembre 2024 : Metal Slug Tactics.

Le légendaire run'n'gun est de retour le 5 novembre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam) sous une autre forme. Si l'on retrouve les ingrédients des vieux jeux comme les militaires et les grosses pétoires, cet épisode se la jouera plutôt tactical-RPG avec une once de roguelite. « Préparez-vous à une aventure intense alliant jeu d'arcade à l'action effrénée et roguelite tactique ». Un pari osé car de nombreux fans de la franchise s'attendent sûrement à un jeu d'action « bête et méchant ».

Une mue prometteuse ? Les abonnés Xbox Game Pass pourront le découvrir à partir du 5 novembre prochain, puisque ce sera une sortie day one. Metal Slug Tactics rejoint ainsi les jeux suivants :

StarCraft: Remastered - 5 novembre (console, PC)

- 5 novembre (console, PC) StarCraft II: Collection de campagnes - 5 novembre (console, PC)

- 5 novembre (console, PC) Metal Slug Tactics - 5 novembre (console, PC)

- 5 novembre (console, PC) Goat Simulator: Remastered - 7 novembre (console, PC)

- 7 novembre (console, PC) Microsoft Flight Simulator 2024 - 19 novembre (console, PC)

- 19 novembre (console, PC) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 20 novembre (console, PC)

- 20 novembre (console, PC) Genshin Impact - 20 novembre (console, PC)

- 20 novembre (console, PC) Nine Sols - 26 novembre (console, PC)

Source : Dotemu.