La nouvelle fournée des jeux Xbox Game Pass d'août 2023 est décidément très qualitative. Alors qu'on pensait que la liste était complète, Microsoft a une belle grosse surprise pour ses abonnés. Un jeu de légende, qui vient de ressortir via un remaster, est jouable gratuitement pour tous les clients du service.

Un jeu culte remasterisé jouable via le Xbox Game Pass d'août 2023

À part si vous faites un rejet total des jeux indépendants, ce qui serait dommage vu le nombre d'énormes pépites qui méritent autant l'attention que des plus gros titres, le Xbox Game Pass d'août 2023 est l'un des meilleurs mois du service. Et la firme de Redmond le prouve encore avec un ajout de dernière minute en provenance de Bethesda. L'éditeur et développeur de la future sensation de la rentrée Starfield.

La maison de DOOM ou encore The Elder Scrolls a officialisé la sortie de Quake 2 Remastered sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam, Microsoft Store) au prix de 9,99€. Mais si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, c'est « gratuit ». Et pour le coup, Bethesda ne s'est pas moqué du monde. Cette version remasterisée du FPS légendaire étant très complète.

Quake 2 Remastered annoncé, les nouveautés

Le jeu supporte désormais la 4K en 120fps sur PC et est compatible avec les écrans larges. Mais au-delà de la montée en résolution, Bethesda a retapé son bébé. Au programme des modèles améliorés (en supprimant par exemple les tremblements), de meilleures animations et cinématiques, un éclairage dynamique avec les surfaces liquides qui reflètent maintenant la lumière, ou encore des comportements de l'IA revus et corrigés. Si vous êtes intéressés par toutes les modifications, un article bien détaillé est consultable.

Les abonnés Xbox Game Pass et les acheteurs classiques seront traités évidemment sur un pied d'égalité. Ainsi, tout le monde aura accès à Quake 2 Remastered avec ses deux extensions de base, Mission Pack: The Reckoning et Mission Pack: Ground Zero, plus la petite dernière Call of the Machine. Créée par MachineGames (Wolfenstein), elle comprend une campagne de 28 nouveaux niveaux et une carte en Match à mort inédite. En bonus, il y a même le portage N64 du jeu.

De plus, Quake 2 Remastered intègre le célèbre multijoueur, la raison pour laquelle le titre est culte, et la fonctionnalité cross-play. Une option qui permet aux joueurs console et PC de s'affronter. Enfin, chaque plateforme a tout de même des nouveautés qui leur sont parfois propres. Les abonnés Xbox Game Pass pourront lancer le remaster de Quake 2 depuis le xCloud. Tandis que les machines PS5, PS4, Nintendo Switch prennent en charge les fonctions gyroscopiques pour viser en bougeant sa manette. Prends-en de la graine Red Dead Redemption !

Des énormes pépites toujours disponibles

En complément de Quake 2 Remastered, les clients Xbox Game Pass peuvent télécharger dès à présent de véritables pépites indés. Ca a commencé très fort avec les sublimes Celeste et A Short Hike. Un platformer exigeant qui fait peu de cadeaux où l'on doit gravir un mont, et une expérience beaucoup plus détente où l'on doit atteindre le sommet d'un parc.

Mais ces dernières heures, d'autres titres à ne pas rater les ont rejoints. Il s'agit de Broforce Forever, la mise à jour gratuite du jeu de Free Lives avec des nouveaux bros, plus de difficulté et des campagnes spéciales, et de Limbo. Un titre de plateforme / réflexion qui a fait sensation pour son ambiance, sa direction artistique à tomber par terre et l'aventure générale qu'il offre.