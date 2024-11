Après un mois d'octobre marqué notamment par la sortie de Call of Duty Black Ops 6, le Xbox Game Pass entend visiblement continuer à régaler ses abonnés en novembre. Cela commence en tout cas fort, avec une première vague de nouveaux jeux dispo de très solide facture.

Un bel arrivage de nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass pour début novembre

Le Xbox Game Pass s'agrémente ainsi de nombreux gros jeux tout au long du mois de novembre. Cela implique cependant d'en sortir d'autres pour leur laisser de la place, comme deux titres Like a Dragon, Persona 5 Tactica, ou encore Goat Simulator et Somerville. Certains abonnés y gagnent peut-être au change. Du 4 novembre à aujourd'hui, le service phare de Microsoft a en effet accueilli pas moins de huit nouveaux jeux, dont plusieurs pépites.

En tête de liste, on peut citer l'iconique franchise StarCraft. Celle-ci est donc enfin disponible sur le Xbox Game Pass depuis le 5 novembre avec le premier opus dans sa version Remastered, ainsi que les trois épisodes de son second opus : Wings of Liberty, Heart of the Swarm et Legacy of the Void. On reste sur le thème de la stratégie avec une nouvelle adaptation très surveillée d'une autre franchise culte : Metal Slug Tactics, également sorti hier.

Aujourd'hui, le Xbox Game Pass accueille enfin quatre autre jeux : Go Mecha Ball, The Rewinder, Turnip Boy Robs a Bank, et enfin l'intrigant et artistiquement très inspiré Harold Halibut de Slow Bros. Voici dans le détail les dernières sorties en date sur le Game Pass, en attendant les prochains, dont un certain Flight Simulator 2024 le 19 novembre :

Botany Manor - 4 novembre (Game Pass Standard)

- 4 novembre (Game Pass Standard) StarCraft: Remastered - 5 novembre (console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

- 5 novembre (console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) StarCraft II: Collection de campagnes - 5 novembre (console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

- 5 novembre (console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Metal Slug Tactics - 5 novembre (console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

- 5 novembre (console, PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) Go Mecha Ball – 6 novembre (Console) (Xbox Game Pass standard)

– 6 novembre (Console) (Xbox Game Pass standard) Harold Halibut - 6 novembre (Console) (Game Pass Standard)

6 novembre (Console) (Game Pass Standard) The Rewinder - 6 novembre (Console) (Game Pass Standard)

- 6 novembre (Console) (Game Pass Standard) Turnip Boy Robs a Bank - 6 novembre (Console) (Game Pass Standard)

Source : Xbox Wire