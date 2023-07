Xbox vient de dévoiler une nouvelle fournée de jeux pour son Xbox Game Pass avec les derniers jeux de juillet, mais aussi et surtout, le premier du mois d'août 2023. Et c'est une véritable pépite que les joueurs Xbox connaissent déjà bien. Au total, c'est un peu moins d'une dizaine de titres qui débarquent avec quelques DLC pour des jeux plutôt populaires dans la foulée.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass de juillet 2023

De nouveaux jeux "surprises" viennent d'être annoncés pour le mois de juillet et certains arrivent même dès maintenant. Alors qu'une poignée de jeux ont confirmé qu'ils quitteraient le Xbox Game Pass d'ici la fin du mois. Au menu ici, du shooter barré avec Serious Sam Siberian Mayhem, le stand alone de Serious Sam 4, ou encore de la poésie avec Toem, un jeu indé ultra apprécié. Un bons nombre de DLC font aussi leur entrée, notamment Nicolas Cage dans Dead By Daylight ou une importante mise à jour pour Sea of Thieves qui rencontrera pour l'occasion Monkey Island.

Les nouveaux jeux de juillet & aout 2023

Techtonica - cloud, consoles et PC - 18 juillet

- cloud, consoles et PC - 18 juillet Toem - cloud, consoles et PC - 18 juillet

- cloud, consoles et PC - 18 juillet The Cave - cloud et console - 18 juillet

- cloud et console - 18 juillet Maquette - consoles et PC - 19 juillet

- consoles et PC - 19 juillet Figment 2 : Creed Valley - cloud, console et PC – 20 juillet

- cloud, console et PC – 20 juillet The Wandering Village - cloud, consoles et PC – 20 juillet

- cloud, consoles et PC – 20 juillet Serious Sam: Siberian Mayhem - Cloud, PC et consoles – 25 juillet

- Cloud, PC et consoles – 25 juillet Venba - consoles et PC – 31 juillet

Celeste - cloud, console et PC – 1er août

Plusieurs jeux vont quitter le Xbox Game Pass définitivement

Oui, on a tendance à toujours voir les nouvelles sorties, mais pas toujours ce qui part de nos services à abonnements et chez Xbox, ces derniers sont annoncés en plusieurs vagues généralement. Et ca ne va pas s'arranger avec l'arrivée imminente du Xbox Game Pass Core, la nouvelle formule à petit prix de la marque verte. En cette grosse moitié de juillet, les titres à quitter le service dès la fin du mois sont connus. Ils font suite aux premiers jeux ayant quitté le catalogue le 15 juillet dernier.

Quatre jeux ont été annoncés comme sortant du Xbox Game Pass sur consoles et un de plus sur PC. Dans le lot, on trouve notamment Two Point Campus, un jeu de gestion ultra fun et très coloré qui a su charmer les joueurs dès sa sortie. Le titre est relativement récent mais fait ses valises dès la fin du mois. Ensuite, c'est The Ascent qui prend ses distances avec le Xbox Game Pass. Un shooter coopératif que vous pourrez retrouver dans les jeux du PS Plus Extra ce mois-ci aux côtés d'autres gros jeux.

Enfin, c'est le mal aimé Marvel's Avengers qui ferme la marche des "gros" jeux. Un titre ultra prometteur qui a finalement fait un bide monumental après avoir fait couler beaucoup d'encre. Sur PC, en plus des jeux déjà cités, s'ajoutera Expéditions : Rome.

Tous les jeux de la liste quitteront donc le Xbox Game Pass dès le 31 juillet prochain.