Chaque mois, ou presque, le Xbox Game Pass ajoute de nouveaux jeux à son catalogue. Ce mois-ci, c’est surtout la scène indé qui est à l’honneur avec un bon paquet de jeux un peu plus discrets que les grosses sorties AAA, mais non moins intéressants. On commence en douceur avec deux titres très bien notés et plutôt appréciés par celles et ceux qui s’y sont essayés.

Un jeu d'aventure hilarant arrive dans le Xbox Game Pass

Une planète colorée peuplée de créatures fantastiques, et vous, investi d’une mission pour une super société. C’est le pitch de Journey to the Savage Planet, un jeu d’aventure en vue subjective qui vous catapulte seul ou en coop avec un compagnon sur une terre inconnue envahie de créatures étranges. C’est armé d’un scanner et de votre courage que vous devrez partir en exploration pour trouver de quoi réparer votre vaisseau tombé en rade, mais aussi des ressources essentielles pour votre VRAI boulot. Journey to the Savage Planet est très apprécié puisqu’il est aussi hilarant qu’addictif. Un univers léger, caricatural pour ne pas dire carrément parodique à l’excès du monde de la grande entreprise et de l’hyper consommation, une tonne d’easter eggs… C’est LE petit bonbon acidulé à se faire pour démarrer l’été en douceur. Le jeu est d'ores et déjà disponible sur le Xbox Game Pass PC et consoles.

Un peu de baston avec nos héros de dessins animés préférés

Si vous êtes plutôt axé baston et dessin animé, vous aurez aussi de quoi faire dans le Xbox Game Pass avec Nickelodeon All-Star Brawl 2. Un jeu qui, comme son nom l’indique, est un jeu de combat façon Super Smash Bros Ultimate ou encore Multiversus, avec qui il est particulièrement proche. Proche oui, puisque comme le dernier-né du genre, Nickelodeon All-Star Brawl compose son roster de personnages sous licence issus de cartoons principalement. Le résultat est plutôt amusant bien que loin d’être aussi profond que les deux autres gros leaders du genre. Il n’en reste pas moins suffisamment solide pour être très apprécié par ceux qui l’ont essayé. Le jeu est dispo sur le Xbox Game Pass consoles et PC.

Deux jeux frais et colorés donc pour débuter ce mois de juillet. D’autres sorties intéressantes sont attendues dans le courant du mois avec notamment la pépite Neon White, un FPS exigeant, ou encore Tchia, originellement sorti en exclusivité sur PlayStation et qui, comme Kena, viendra faire coucou chez la concurrence.