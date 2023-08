Les jeux Xbox Game Pass d'août 2023 sont disponibles en partie. Et il y a déjà eu du très lourd dès le début de mois. Ca a en effet démarré avec le merveilleux et exigeant Celeste. Un platformer du studio canadien Extremely OK Games (TowerFall). Un titre qui a séduit des centaines de milliers de joueurs avec son pixel art de très haut niveau, sa bande-son, sa narration et le challenge offert. Ensuite, c'est le très rafraichissant A Short Hike qui a pris le relais. Un jeu plus détente que le précédent et qui se focalise sur la randonnée d'une oiselle à l'intérieur d'un parc naturel. Une bonne entrée en matière et ces deux nouveautés Xbox Game Pass vont venir enfoncer le clou.

Un délire savoureux s'invite dans le Xbox Game Pass d'août 2023

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass d'août 2023 sont arrivés ! Depuis hier, tous les abonnés ont accès à l'incontournable pastiche des films d'action des années 80 et 90 : Broforce Forever. Une version inédite, d'où le « Forever » accolé au titre, qui amène de nouveaux bros. Des véritables icones avec Broffy the Vampire Slayer (Buffy contre les vampires), Xebro la princesse guerrière (parodie de Xena), Seth Brondle (La Mouche), Demolition Bro (Stallone dans Demolition Man), Burt Brommer (on ne voit pas) et enfin Desperabro (le mariachi de Desperado).

Ces héros iront défendre la démocratie face aux Motorbike Maniacs. « Les Bros montent au créneau quand leur liberté – et celle du monde entier – est menacée. Dans Broforce Forever, les terroristes sont encore plus déterminés à cancel la démocratie. Ne les laissez pas faire, et méfiez-vous surtout des Motorbike Maniacs qui vont tout faire pour vous écraser ou se faire sauter pour gâcher la fête ! ». Dans ce patch gratuit - pour les abonnés Xbox Game Pass et tous les possesseurs du Broforce original -, la difficulté sera accrue par la présence de ces méchants et de leurs grosses sulfateuses. Mais aussi par les dangers de l'environnement. Des barbelés et des sacs de sable ayant été installés pour freiner la progression.

Et si ça ne suffit pas, il y a les « Muscle Temples ». « Chaque campagne voit Indiana Brones évoluer dans un temple périlleux qui offre un nouveau Niveau de Menace, ainsi que des ennemis et des pièges spécifiques. Triomphez de ces défis pour débloquer quatre nouvelles poses à utiliser avec n’importe quel Bro, n’importe où, n’importe quand. C’est ça la liberté ! Fuck yeah ! ». Si vous ne courrez pas le télécharger sur le Xbox Game Pass après une telle description.

Un chef d'oeuvre aussi disponible dans le XGP de ce mois-ci

Seul ou à plusieurs, Broforce est une pépite du jeu indépendant et un gros défouloir qui vous permettra de souffler entre deux AAA à la durée de vie astronomique. Et il en sera de même pour Limbo qui vient de rejoindre les nouvelles sorties Xbox Game Pass d'août 2023. Une ambiance radicalement différente, tout en noir et blanc, pour cet autre plateformer qui a acquis le statut de chef d'oeuvre dès son lancement. Un classique qui n'a rien perdu de sa superbe au fil des années. « Incertain du sort de sa sœur, un garçon pénètre dans LIMBO » (via Steam).

Si vous n'avez pas souscrit au Xbox Game Pass, attention ! Microsoft a durci les conditions pour découvrir son service phare. Désormais, la version d'essai se limite à 14 jours pour 1€ et non plus 1 mois. Un changement qui ne plaît pas aux joueurs, un peu trop habitués à l'ancienne formule.