On a enfin les noms des derniers jeux à venir dans le Xbox Game Pass en ce mois de mars 2024, mais pas que, car le mois d'avril est également concerné, et c'est clairement du pur bonheur. Vous n'allez pas vouloir les louper.

Tous les mois, le Xbox Game Pass renouvelle son catalogue pour garder l'intérêt des joueurs. En mars, il a dégainé l'artillerie lourde avec des titres comme Control ou No More Heroes 3. Autant dire qu'il ne fait pas les choses à moitié. La bonne nouvelle, c'est qu'il avait encore des surprises en réserve pour nous. On connaît enfin les derniers jeux à venir dans l'abonnement ce mois-ci. Au passage, on a appris qu'il y avait dans le lot les premiers titres du mois d'avril 2024.

Les nouveautés de mars et avril 2024 dans le Xbox Game Pass

Passons donc aux derniers jeux à intégrer le Xbox Game Pass en mars, avec certains qui arrivent début avril. On commence avec F1 23 pour les aficionados de Formule 1. Il est suivi par The Quarry, le jeu d'horreur narratif où tous vos choix ont une importance. Si vous préférez un jeu d'action bien nerveux, le tout dans l'Ouest américain, Evil West est fait pour vous. En outre, on relève également la présence de Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged ou encore Superhot : Mind Control Delete. Enfin, on retrouve Ark : Survival Ascended, pour ceux qui aiment le mix entre survie et dinosaures, et le jeu de simulation Terra Invicta en accès anticipé.

Au passage, n'oubliez pas que le 28 mars, le Xbox Game Pass va accueillir Open Roads, un petit jeu indépendant qui s'annonce comme une belle pépite. Il nous vient des fours des créateurs de Gone Home et Tacoma, donc autant dire qu'il y a de quoi être excité. Mais il ne va pas venir seul, puisqu'il sera accompagné de... Diablo 4. Eh oui, le nouvel opus va bel et bien intégrer le catalogue, ce qui est une agréable surprise. Surtout quand on voit l'année qui attend le dernier-né de la célèbre licence. Bref, en ce moment, il fait bon d'être abonné à ce service qui ne cesse de nous régaler.

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console, & PC) - disponible

PAW Patrol World (Cloud, Console, & PC) – disponible

SpongeBob SquarePants : Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Cloud, Console, & PC) – disponible

Control Ultimate Edition (Cloud, Console, & PC) – disponible

No More Heroes 3 (Cloud, Console, & PC) – disponible

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – disponible

MLB The Show 24 (Cloud & Console) – disponible

The Quarry (Cloud & Console) - 20 mars

Evil West (Cloud, Console et PC) - 21 mars

Terra Invicta (Game Preview, PC) - 26 mars

Diablo IV (Console et PC) - 28 mars

Open Roads (Cloud, Console et PC) - 28 mars

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharge - 28 mars

Ark : Survival Ascended - 1er avril

F1 23 (Cloud) - 2 avril

Superhot : Mind Control Delete (Cloud, Console et PC) - 2 avril

Les sorties du XGP de mars 2024

Maintenant, passons aux mauvaises nouvelles. Eh oui, qui dit nouveautés, dit également départs sur le Xbox Game Pass. Pour rappel, deux jeux nous ont déjà quittés : Hardspace : Shipbreaker et Shredders. Rassurez-vous, Ni No Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste Remastered a échappé à ce sort funeste. Par contre, il y a trois autres titres qui vont suivre le mouvement le 31 mars prochain. Il s'agit de Hot Wheels Unleashed, Infinite Guitars et MLB The Show 23. De la course, de la musique et du sport. Au moins, il y en a pour tous les goûts. Si vous avez envie d'y jeter un œil, on vous conseille de le faire sans plus tarder, d'autant plus qu'ils sont, pour la plupart, assez appréciables.