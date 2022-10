Le nombre d'abonnés au Xbox Game Pass n'augmente pas aussi vite que prévu par Microsoft, alors que la firme mise énormément sur ce modèle économique.

Le Xbox Game Pass sous la barre des 30 millions d'abonnés

Bien qu'il représente une bonne part des revenus gaming de Microsoft, le Xbox Game Pass connaît un ralentissement dans ses abonnements surtout sur consoles comme révélé par Axios.

Nous constatons une incroyable croissance sur PC, et sur consoles, un ralentissement. Principalement parce qu'à un moment donné, vous avez atteint le nombre de personnes qui veulent s'abonner sur ce support. Phil Spencer, patron de Xbox, via WSJTECH (et The Verge).

Mais plus que cela, la firme de Redmond rate ses objectifs de croissance de très loin. Pour son dernier exercice fiscal, la société espérait une progression de 72,88% et elle n'a été que de 28,07%. C'est la deuxième année consécutive que Microsoft est à côté de ses prévisions. Le Xbox Game Pass n'a donc semble t-il toujours pas franchi la barre des 30 millions d'abonnés, et se situe entre 25 et 30.

En 2021, les objectifs étaient plus modestes avec une croissance estimée à 47,79%, pour finalement atteindre les 37,48%. Comme indiqué par Phil Spencer, le plafond du service sur consoles est peut-être déjà là. On comprend ainsi beaucoup mieux pourquoi le constructeur aimerait tant voir le XGP sur PS5 et Nintendo Switch. L'absence de jeux first party, les exclusivités, donnant envie de souscrire est potentiellement une autre raison, même si des gros titres tiers comme A Plague Tale Requiem sont venus renforcer l'offre.

Selon le patron de Xbox, le Game Pass devrait toujours compter pour 10-15% des revenus gaming de Microsoft, ce qui convient à l'entreprise. Quoiqu'il en soit, tout va bien pour l'équipe verte qui affiche une très bonne santé dans le jeu vidéo.