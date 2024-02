Le mois de février 2024 touche déjà à sa fin, et il est temps de découvrir l'une des dernières vagues de jeux disponibles gratuitement pour les abonnés au Xbox Game Pass. Pour ce 27 février 2024, on peut découvrir un total de deux jeux. La bonne surprise, c'est qu'ils sont vraiment et totalement différents. De quoi varier les plaisirs entre une bonne dose de sport et d'action gore. Bref, inutile de garder le suspens plus longtemps.

Du sport et du gore sur le Xbox Game Pass

Le premier jeu à découvrir sur le Xbox Game Pass est donc Madden NFL 24, le nouvel épisode de la célèbre franchise de football américain. Madden NFL 24 a introduit plusieurs nouveautés et améliorations par rapport à ses prédécesseurs. Le mode Franchise du jeu voit le retour des mini-jeux pour la première fois depuis Madden NFL 12, exclusivement sur les consoles de nouvelle génération. Il propose également une augmentation du nombre d'emplacements commerciaux, plus de villes et de nouveaux uniformes pour la relocalisation, ainsi qu'une amélioration du système d'agence libre et de draft. Le mode Superstar est également de retour, offrant une expérience distincte pour les joueurs hors ligne, intitulée The League, et pour les joueurs en ligne, nommée Showdown. Pour la petite histoire, c'est Josh Allen, le quarterback des Buffalo Bills, qui a été choisi comme athlète de couverture pour cette édition. Tout un programme.

Les Dents de la mer, ou presque

Le second jeu du Xbox Game Pass est Maneater. Nous avions eu l'occasion de le tester sur Gameblog à l'époque. Maneater est un jeu d'action-aventure unique en son genre, développé par Tripwire Interactive. Dans ce jeu, les joueurs incarnent un requin-bouledogue, commençant leur aventure en tant que petit requin et évoluant pour devenir un redoutable prédateur des mers. Le jeu se déroule dans les eaux côtières d'un monde ouvert, offrant une vaste aire de jeu remplie de secrets à découvrir, de prédateurs ennemis à affronter et de diverses missions à accomplir.

Le gameplay de Maneater se concentre sur l'exploration, la chasse et l'évolution du requin. En consommant la faune marine, des humains et en accomplissant des objectifs spécifiques, le requin gagne des nutriments qui peuvent être utilisés pour améliorer ses capacités, telles que sa vitesse, sa force et ses capacités spéciales. Le jeu incorpore également des éléments narratifs, racontant l'histoire du requin à travers les yeux d'une équipe de tournage de documentaires, ajoutant une touche humoristique à l'expérience. À l'époque on avait donné la note de 6/10 mais avec les nombreuses améliorations depuis, ça vaut largement le détour. Un bonne pioche du Xbox Game Pass.

Tous les jeux XGP du mois dé février

Voici un petit récapitulatif des sorties Xbox Game Pass de février 2024 déjà disponibles, et des derniers jeux attendus jusqu'à la fin du mois.