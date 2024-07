Ça y est ! À défaut de dévoiler le line up du mois prochain, Microsoft se décide enfin à annoncer l’un des jeux du Xbox Game Pass d'août 2024 et c’est une œuvre cultissime aux yeux de beaucoup de joueurs.

Impossible de savoir si cela est dû à l’été ou aux changements récents annoncés, mais Microsoft bouscule quelque peu ses habitudes. Là où la firme de Redmond aurait déjà dévoilé la première vague d’ajouts du Xbox Game Pass d’août 2024, il n’en est rien. Plusieurs leaks de sources crédibles permettent déjà d’avoir une petite idée concrète de ce qui attend les abonnés, et justement l’une de ces rumeurs vient de se confirmer. L’un des meilleurs remakes de ces dernières années sera bien de la partie.

Un excellent remake dans le Xbox Game Pass en août 2024

Après les leaks, place à la confirmation. Faute d’une communication officielle, plusieurs leakers renommés se sont chargés de dévoiler une partie des nouveautés qui viendront occuper les abonnés le mois prochain. Crash Bandicoot N Sane Trilogy et Atlas Fallen figurent parmi les grands noms mentionnés, mais il y en a un qui avait plus de bruit : celui de Mafia Definitve Edition. La rumeur avait vu juste, puisque Microsoft a confirmé sa venue dans le Xbox Game Pass dès le 13 août 2024 sur PC, consoles et le Cloud. Lui et pas un seul autre jeu. Pour l’annonce complète de la première vague d’ajouts, il faudra visiblement attendre jusqu’à mardi prochain.

Avec la venue de Mafia Definitve Edition, le mois s’annonce des plus ensoleillés pour les membres du Xbox Game Pass. Pour mémoire, ce remake du jeu cultissime aux yeux de beaucoup de joueurs se présente comme un titre d’action-aventure à la troisième personne où vous incarnez un jeune mafieux qui cherche à se faire une place au sein de la famille. Un véritable hommage aux films noirs des années 40/50 qui avait brillé pour sa narration, ses personnages hauts en couleur, ses scènes d’action brutales et son ambiance au global. Les retardataires ou les plus nostalgiques pourront donc le (re)découvrir grâce à leur abonnement Xbox Game Pass le mois prochain.

Les leaks et jeux confirmés pour le XGP d'août 2024

Si l’on se fie aux autres rumeurs, provenant principalement de la même source qui avait leaké l’arrivée de Mafia, le programme du mois prochain devrait également comprendre :

Creatures of Ava - 7 août (confirmé, sortie day one)

Crash N Sane Trilogy - 8 août (rumeur)

Mafia: Definitive Edition 13 août (confirmé)

Wargrove 2 - mi-août (rumeur)

Atlas Fallen - 22 août (rumeur)

Core Keeper - 27 août (confirmé)

Sopa: Tale of the Stolen Potato - août, sans date précise (confirmé, sortie day one)

Source : Xbox