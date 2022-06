Le mois de juin touche à sa fin et Microsoft annonce les derniers jeux du Xbox Game Pass. Cinq titres débarquent avec des gros poissons dans les univers du foot et de la stratégie au tour par tour.

Premier épisode de la franchise, ce titre de Creative Assembly est considéré comme l'un des meilleurs à ce jour. Une valeur sûre pour mettre un pied dans cette série de stratégie au tour par tour.

Le jeu de foot d'Electronic Arts sera disponible dans « The Play List » de l'EA Play. Un service qui est lui-même inclus au sein du Xbox Game Pass.

Naraka: Bladepoint est un jeu d’action mythique pour jusqu’à 60 joueuses et joueurs et l’un des titres les plus vendus sur PC en 2021, ayant dépassé la barre des 10 millions de joueuses et de joueurs en août dernier. Vous allez pouvoir profiter de ses combats et explorer son monde avec les héros et les armes de votre choix pour affronter les autres et tenter de survivre.