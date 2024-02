L’heure sera visiblement au changement pour Xbox prochainement. La marque tiendra un événement la semaine prochaine pour faire un point sur sa stratégie commerciale. Une prise de parole qui survient après de nombreuses rumeurs laissant entrevoir un revirement du côté des exclusivités. Starfield, Indiana Jones et le Cercle Ancien, Hi-Fi Rush ou encore la série Gears devraient tous rejoindre le catalogue de la PS5 prochainement. Voire de la Nintendo Switch pour certains. L’intervention de Phil Spencer sous-entend amplement que le « Xbox Everywhere » devrait prochainement prendre tout son sens. Mais qu’en est-il du Xbox Game Pass ? La marque va-t-elle abandonner les sorties day one qui ont fait la réputation du service ? Impossible à dire pour l’instant. Toutefois la firme de Redmond a visiblement vendu la mèche sur l’un des prochains ajouts au catalogue. Et quel ajout !

Un excellent JRPG bientôt dans le Xbox Game Pass ?

Persona 3 Reload, Madden NFL 24 ou encore Resident Evil 3 Remake. Tous rejoindront le catalogue du Xbox Game Pass en février 2024. La firme de Redmond a levé le voilé sur les ajouts du mois au travers d’un article de blog officiel. La liste a peut-être déçu quelques joueurs, mais il y en aura encore une fois pour tous les goûts. Il semblerait en revanche que plusieurs branches de la marque aient fait une petite boulette en dévoilant l’une des prochaines grosses nouveautés du service. L’article du Xbox Wire français, tout comme ceux anglo-saxons, ont en effet mentionné l’arrivée de Tales of Arise dans le programme du Xbox Game Pass de février 2024. Le nom de l’excellent JRPG de Bandai Namco est resté plusieurs heures sur les articles officiels en question avant qu’ils ne soient discrètement édités.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive, et cela signifie généralement qu'il y a un petit retard. Tout porte à croire que le jeu sera déployé avec la seconde vague d’ajouts qui devrait être annoncée prochainement. Il semblerait que quelques personnes se soient emmêlé les pinceaux en dévoilant une partie de la suite du programme du Xbox Game Pass pour le mois en cours. On sera fixé dès le mardi 20 février, date laquelle Microsoft dévoilera les prochaines nouveautés. Il est cependant déjà arrivé qu'il faille attendre quelques semaines supplémentaires, sans doute pour des histoires de contrats entres les éditeurs.

Pour mémoire, Tales of Arise prend place à Dahna, un astre où ses habitants sont réduits en esclavage depuis près de 300 ans par le peuple d'une planète voisine. Alphen et Shionne appartiennent aux factions que tout oppose. Ils vont cependant travailler de concert pour mettre fin à cette tyrannie. Tales of Arise avait marqué un véritable tournant pour la licence grâce à son ton plus mature, son histoire prenante ou encore son système de combat plus dynamique. Un J-RPG dantesque que vous pourrez visiblement découvrir prochainement grâce au Xbox Game Pass.