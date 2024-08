La nouvelle nous provient d'un leaker plutôt fiable concernant le Xbox Game Pass : eXtas1stv. Celui-ci s'est déjà par le passé fendu de nombreux leaks qui se sont bel et bien vérifiés par la suite. Si sa prédiction quant au jeu très apprécié à venir sur le service d'abonnement de Microsoft semble probable, sa date de parution exacte reste toutefois à vérifier.

Un leak glissant pour le premier jeu de septembre sur le Xbox Game Pass

Si l'on en croit eXtas1stv, le Xbox Game Pass pourrait inaugurer septembre 2024 en ajoutant à son catalogue un jeu d'Ubisoft. Et plus précisément du studio d'Annecy, à qui l'on doit le digne héritier spirituel de Steep, de la même équipe : Riders Republic. Sorti en octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, le jeu-service massivement multijoueur centré sur de nombreuses disciplines telles que le vélo, le snowboard, la wingsuit et tant d'autres, devrait donc s'installer prochainement sur le service d'abonnement de Microsoft.

Plus précisément, eXtas1stv préconise que Riders Republic va lancer la compétition sur le Xbox Game Pass le 11 septembre. Cette date reste toutefois à confirmer. Quoi qu'il en soit, le titre d'Ubisoft avait connu à sa sortie une plutôt bonne réception, avec un gameplay pluridisciplinaire convaincant et de belles sensations de jeu. Il s'est ensuite étoffé en rajoutant notamment le BMX puis, courant 2023, un add-on centré sur le skateboard. Grâce à ces nombreux ajouts, le titre s'est largement attiré les faveurs des joueurs, si l'on en croit les derniers avis de leur part à son égard.

Son arrivée sur le Xbox Game Pass devrait donc permettre d'attirer de nouveaux adeptes dans cette déjantée république des Riders imaginée par Ubisoft Annecy. Il faudra toutefois attendre une annonce officielle pour en avoir la certitude, surtout concernant sa date d'arrivée sur le service. Plus d'infos bientôt sur Riders TV, quelle que soit votre discipline de prédilection.

Source : eXtas1stv sur X.com