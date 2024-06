Les Jours de Jeu Gratuit reviennent pour les abonnés au Xbox Game Pass. Pas moins de 4 jeux sont à essayer “gratuitement” dès maintenant et tout le week-end. Découvrez-les avec nous, il y a du très bon et... de l'atypique !

Quand les gens pensent Xbox Game Pass, ils s'arrêtent généralement au catalogue de jeux accessibles à la demande. Mais, s'il est bien rempli, on n'y retrouve évidemment pas tous les jeux existants. Alors, chaque fin de semaine, les abonnés ont le plaisir de voir une sélection de jeux accessibles hors-catalogue. Ce sont les Jours de Jeu Gratuit (#FreePlayDays). Et les jeux de ce week-end vous promettent de belles heures de simulation et d'affrontement en ligne, alors ne passez pas à côté !

Quels sont les jeux à essayer gratuitement via le Xbox Game Pass ?

Un nouveau week-end de Jour de Jeu Gratuit démarre ! Jusqu'à lundi matin, 9 heures le 17 juin, les abonnées au Xbox Game Pass Core ou Ultimate ont accès à quatre jeux sans surcoût. Pour en profiter, il vous suffit d'être bien connecté à votre compte et de vous rendre sur Microsoft Store. Rendez-vous dans la section « abonnement ». Vous y trouverez la collection des FreePlayDays, il ne vous restera plus qu'à télécharger le ou les jeux qui vous intéressent.

Que se passe-t-il une fois la date de l'offre passée ? Vous n'aurez plus accès aux jeux. Cependant, vos sauvegardes sont conservées. En plus, si le jeu vous a convaincu vous avez la possibilité de l'acheter à moindre coût pendant une durée limitée. Alors découvrez les quatre jeux accessibles “gratuitement” sans attendre !

Assetto Corsa

En termes de simulation de course, Assetto Corsa met la barre bien haute. En partenariat avec les constructeurs, le jeu fait preuve d'un réalisme de conduite à toute épreuve. Il met l'accent sur le respect des modèles et la finesse dans la physique des différents modèles. Plus encore, brûlez l'asphalte dans le Xbox Game Pass sur des pistes de légende recréées avec soin pour encore plus d'immersion.

Rainbow Six Siege

Formez votre unité spéciale en choisissant parmi plus de 60 opérateurs différents dans ce jeu de tir tactique en ligne. Usez comme il faut de vos armes et gadgets pour infiltrer la base ennemie. Mais, ne vous laissez pas surprendre par les pièges tendus par vos adversaires... ça pourrait vous être fatal. Alors adaptez votre environnement pour prendre à revers l'autre équipe et remporter la partie dans Rainbow Six Siege.

The Division 2

Ubisoft vient d'annoncer la nouvelle saison de The Division 2, le MMO de Massive Entertainment. Voilà une occasion exceptionnelle de la tester “gratuitement” via le Xbox Game Pass. Profitez ainsi des nouveautés de cet open-world où vous formez une unité d'élite pour sauver un pays en pleine crise. Visitez des lieux emblématiques des États-Unis et remplissez votre mission.

Lawn Mowing Simulator, la surprise du Xbox Game Pass

Pour le coup, Lawn Mowing Simulator est un titre singulier et unique ! C'est typiquement le genre d'expérience qu'on aime tester dans le Xbox Game Pass. Dans ce simulateur de conduite de tondeuse à gazon, entretenez les jardins et les espaces verts dans des environnements variés. À bord de modèles sous licence officielle Entre concentration et détente, ce jeu à tout pour plaire aux amateurs de simulations.