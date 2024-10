Le Xbox Game Pass finit le mois d'octobre en beauté avec deux nouveaux jeux parfaitement de saison. Et on peut vous le dire, ce ne sont que des valeurs sûres.

Le Xbox Game Pass a fait beaucoup parler cet été avec les changements de formule mis en place. Les joueurs commencent depuis à s'habituer à ce nouveau fonctionnement. Heureusement, pour oublier ces perturbations dont ils se seraient bien passés, ils peuvent encore compter sur les nouveaux ajouts au catalogue. Deux nouveaux jeux “gratuits” viennent d'y faire leur entrée, et c'est du bon !

Le Xbox Game Pass finit le mois d'octobre 2024 en beauté

On ne vous présente plus le fameux service de jeux à la demande de Microsoft. Les habitués le savent : il permet de jouer à des jeux sur console, PC et même en cloud sur mobile, via un catalogue constamment alimenté de nouveautés. Alors que le mois de novembre approche avec une grosse licence en vue, le Xbox Game Pass se termine joliment pour les abonnés.

Ce sont deux nouveaux jeux “gratuits” qui rejoignent le service en cette fin d'octobre, et disons que c'est de saison ! De fait, le service accueille deux jeux à teneur horrifique. D'un côté, nous avons Dead Island 2 qui arrive aujourd'hui pour les joueurs PC qui n'y avaient pas encore accès. De l'autre, les abonnés vont pouvoir découvrir Ashen, un RPG sombre en monde ouvert.

© Microsoft

Dead Island 2 | désormais accessible dans le Xbox Game Pass PC

Les abonnés au Xbox Game Pass pouvait en profiter sur console et via le Cloud, Dead Island 2 rejoint dès aujourd'hui l'abonnement PC. Dès aujourd'hui, jeudi 31 octobre, fêtez Halloween comme il se doit avec cet incontournable des jeux de zombie ! 9 ans après son annonce, les fans ont enfin pu lancer ce second opus en 2023 et bénéficient désormais dans tout l’écosystème de Microsoft.

Vous ne connaissez pas encore Dead Island ? Il s'agit d'un jeu de type action-RPG dans lequel vous allez dézinguer du mort-vivant à la pelle. Trouvez tout ce qui vous passe sous la main pour vous en faire une arme et lancez-vous dans la mêlée pour venir à bout des hordes qui veulent votre peau (littéralement).

Ashen | abonnement Standard et Ultimate

Dans un tout autre style, Ashen a rejoint la ludothèque du Xbox Game Pass le 29 octobre. Ce jeu indé signé A44 est édité par une boîte qu'on ne présente plus sur ce marché : Annapurna Interactive. C'est donc un sceau de confiance qu'on peut apposer au titre, sorti en 2018.

De fait, avec Ashen, on est sur un titre convaincant qui séduit par sa pâte graphique et son univers ténébreux. Il vous propose une aventure originale, dans laquelle le protagoniste cherche un lieu où se sentir enfin à sa place. Mais, là où il se démarque, c'est par son mode coopératif qui associe temporairement deux joueurs choisis au hasard. Voilà une belle découverte à faire pour les amateurs d'action-RPG avec une petite touche de Souls-like.