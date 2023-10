Comme chaque mois, le Xbox Game Pass met à jour son catalogue avec de nouveaux jeux et des sorties day one. Alors que l'on approche doucement, mais sûrement de la fin de l'année et que les très grosses sorties vont bientôt s'enchaîner, les joueurs Xbox et PC abonnés au Xbox Game Pass vont pouvoir profiter de nouveaux hits, dont une énorme exclusivité justement. On est là pour ça, n'est-ce pas ?

Les premiers jeux du Xbox Game Pass d'octobre 2023 sont connus !

Pour cette première fournée de jeux confirmés en octobre 2023, le Xbox Game Pass pourra compter sur une très belle exclusivité, à savoir, Forza Motorsport. La simulation automobile s'apprête à entrer en piste dans le courant du mois et compte bien mettre tout le monde d'accord. Sont annoncés des graphismes de haute volée, une physique entièrement revue, un garage composé de plusieurs centaines de voitures et des circuits à gogo. Très prometteur donc. Les amateurs de FPS, quant à eux, pourront défourailler à gogo dans Warhammer 40K Darktide, le frangin de Vermintide (des mêmes développeurs).

Ici, pas de place pour la finesse, on incarne un personnage gonflé à bloc qui ira dégommer des créatures en grand nombre. Jouable en coopération, Darktide a reçu un très bon accueil à sa sortie. Enfin, on retrouvera un peu de JRPG, avec Like a Dragon Ishin! ou encore un peu d'action colorée avec From Space, un petit shooter coopératif une fois encore. À noter également que quelques jeux sont disponibles dès aujourd'hui, comme Gotham Knights, jeu d'action coopératif développé par Warner Montréal. Le jeu estampillé DC a eu un peu de mal à convaincre lors de sa sortie, mais tout n'est pas à jeter, le jeu réserve tout de même son lot de bonnes idées et de séquences intéressantes.

Gotham Knights (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - 03 octobre

(Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - 03 octobre The Lamplighter’s League (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - 03 octobre

(Cloud, PC, and Xbox Series X|S) - 03 octobre Warhammer 40,000 : Darktide (Cloud, Console, et PC) – 04 octobre

(Cloud, Console, et PC) – 04 octobre Forza Motorsport (Cloud, Console, et PC) – 10 octobre

(Cloud, Console, et PC) – 10 octobre From Space (Cloud, Console et PC) – 12 octobre

(Cloud, Console et PC) – 12 octobre Like A Dragon : Ishin! (Cloud, Console et PC) – 17 octobre

D'autres jeux à venir !

Si pour le moment Xbox n'a choisi de communiqué que sur les premiers jeux de son Xbox Game Pass, on sait toutefois que le mois d'octobre 2023 nous réserve d'autres grosses sorties comme Cities Skylines 2 ou encore Jusant, le jeu de plateforme signé Don't Nod. Xbox nous (re)confirmera tout ceci prochainement et devrait par la même occasion nous annoncer la sortie de quelques jeux supplémentaires. Ce qui est sur, c'est que la fin d'année s'annonce très riche chez Xbox et les abonnés au Xbox Game Pass devrait être satisfaits.