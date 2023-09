Comme à son habitude, le Xbox Game Pass propose chaque mois une nouvelle sélection de jeux à télécharger sans frais supplémentaires. Il y a peu, nous avons couvert les titres qui allaient intégrer l'offre de Microsoft au début du mois d'octobre 2023. On retrouve, par exemple, Gotham Knights et The Lamplighter’s League. Aujourd'hui, nous pouvons ajouter à la liste trois autres titres au contenu fort prometteur.

De très gros jeux dans le Xbox Game Pass d'octobre 2023

Pour rappel, trois jeux ont récemment mis pied à terre dans le Game Pass. Il s'agit de Lies of P, un Bloodborne-like qui connaît déjà un beau succès, Party Animals et Payday 3. Dans quelques jours, ils vont être rejoints par Cocoon, la nouvelle production du concepteur de gameplay de Limbo et Inside. Cette fois, on nous propose un jeu d'énigmes en vue du dessus nous plongeant dans des mondes bien étranges. Le but étant de résoudre un mystère cosmique. Maintenant, que peut-on attendre des futures sorties sur le Xbox Game Pass ? On les a pas toutes découvertes, mais les quelques jeux déjà confirmés sont absolument énormes !

Tout d'abord, c'est les férus de sports automobiles qui seront servis. Pour cause, le 10 octobre prochain, c'est la sortie de Forza Motorsport. Développé par Turn 10 Studios, il s'annonce jouissif avec une patte graphique somptueuse. Il sera ensuite rejoint à Cities Skylines 2 le 24 octobre. Cette suite du jeu de gestion et City Builder de 2015 promet d'être réaliste, immersive, et d'apporter un lot de nouveautés conséquent. Rien que ces deux jeux devraient mettre tout le monde d'accord tant ils sont attendus. Enfin, les aficionados d'alpinisme ont du pain sur la planche. En effet, le 31 octobre 2023 marque l'arrivée de Jusant sur le Xbox Game Pass. Ce jeu d'escalade vous demande de braver l'ascension d'une tour gigantesque désertée par ses habitants.

Gotham Knights - 3 octobre

The Lamplighters League - 3 octobre

Warhammer 40,000: Darktide - 4 octobre

Forza Motorsport - 10 octobre

Cities: Skylines 2 - 24 octobre

Mineko's Night Market - 26 octobre

Headbangers: Rhythm Royale - 31 octobre

Jusant - 31 octobre

C'est bientôt au tour des jeux japonais

Lors du Tokyo Game Show 2023, Phil Spencer, le PDG de Xbox Game Studios, a livré son avis sur les jeux produits par des studios japonais. En fait, il souhaite développer de nouvelles collaborations avec divers acteurs de cette scène prolifique. Ce faisant, le Xbox Game Pass pourra ajouter à son catalogue ces fameuses grosses productions, à l'instar de ce qui s'est passé avec Hi-Fi RUSH.

Les créateurs de jeux japonais font partie intégrante des Microsoft Game Studios. Bien qu’il y ait quelques titres qui ne peuvent pas encore être révélés, nous travaillons en collaboration avec des fabricants japonais pour concevoir de nouveaux jeux. Phil Spencer

Néanmoins, ce ne fut pas la seule intervention de Spencer durant cet événement. Il a aussi révélé qu'une augmentation du prix de l'abonnement au Game Pass était inévitable. Il en va visiblement de la survie de la marque. Le CEO a d'ailleurs fait une comparaison avec la hausse des prix sur Netflix, ce qui n'a pas rassuré les utilisateurs Xbox. Cependant, rien de précis n'a été dévoilé, on ne peut donc que spéculer. Retenons également que Microsoft avait promis de ne pas augmenter le prix de l'offre suite à l'acquisition d'Activision. Ainsi, l'augmentation des tarifs ne risque pas d'arriver cette année.