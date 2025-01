Le Xbox Game Pass de janvier 2025 arrive presque à son terme, mais que les abonnés se rassurent, des nouveautés sont déjà planifiées y compris pour le tout dernier jour du mois en cours. Jusqu'à maintenant, le service de Microsoft a offert EA Sports UFC 5, Robin Hood Sherwood Builders, Diablo 4 sur PC et toute une série d'avantages en bonus comme chaque mois. Un nouveau cycle d'entrées a démarré avec sept nouveaux jeux, dont une énorme surprise que personne n'a vu venir.

Les jeux Xbox Game Pass du 22 janvier 2025 disponibles

Après avoir révélé les derniers jeux Xbox Game Pass de janvier 2025, Microsoft a introduit une deuxième vague de six nouveaux jeux avec Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Un titre d'action et stratégie développé par Capcom qui a pour cadre le folklore japonais et notamment le kagura. Une danse théâtrale visant à purger des forces obscures. Bien qu'imparfait, en partie à cause de sa répétitivité, ça reste une proposition intéressante et même une agréable surprise. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, qui était déjà jouable gratuitement pour les abonnés Ultimate, a rejoint le Xbox Game Pass Standard.

Si vous voulez voyager sans bouger de chez vous, le jeu d'action-aventure Tchia intègre également le Xbox Game Pass Standard. Là encore, c'est loin d'être sans défaut, mais ce soft indépendant envoûte dès les premières heures rien que pour son univers qui met en lumière la Nouvelle Calédonie. « Splendide et envoûtant dès les premières heures, le titre est une véritable invitation au voyage malgré ses nombreuses déconvenues techniques et certains aspects peu inspirés » a estimé Tiny_Ellie lors de la publication de notre test.

Le jeu de réflexion The Case of the Golden Idol, qui cartonne sur Steam avec 98% d'avis positifs sur 7 143 évaluations, est aussi l'une des nouvelles sorties Xbox Game Pass Standard de janvier 2025. Dans ce puzzle game / point'n'click, il va falloir faire parler vos talents de détective et d'analyste pour étudier des scènes de crimes, et évidemment élucider ces affaires après avoir réuni suffisamment de preuves. Une vraie pépite pour beaucoup de joueuses et joueurs. Voici les autres ajouts du 22 janvier 2025 :

Gigantic: Rampage Edition (Cloud, Console, & PC) – 22 janvier

(Cloud, Console, & PC) – 22 janvier Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Console) – 22 janvier

(Console) – 22 janvier Magical Delicacy (Console) – 22 janvier

(Console) – 22 janvier Tchia (Xbox Series X|S) – 22 janvier

(Xbox Series X|S) – 22 janvier The Case of the Golden Idol (Console) – 22 janvier

(Console) – 22 janvier Starbound (Cloud & Console) – 22 janvier - nouveauté Xbox Game Pass Ultimate & Standard

(Cloud & Console) – 22 janvier - nouveauté Xbox Game Pass Ultimate & Standard Ninja Gaiden 2 Black Remake (Console, PC, Cloud ) - 23 janvier

Ninja Gaiden 2 Black Remake, l'énorme surprise inattendue

Le Xbox Direct du 23 janvier 2025 a réservé deux surprises aux fans de Ninja Gaiden qu'on avait absolument pas vu venir avec l'annonce d'un nouveau jeu co-développé par PlatinumGames et Team Ninja, ainsi qu'un remake de Ninja Gaiden 2 Black. Une version qui a été dévoilée l'air de rien et qui est déjà offerte aux abonnés Xbox Game Pass. « Le jeu culte et légendaire de 2008 revient dans une version graphiquement remastérisée ! Ninja Gaiden 2 Black propose l’action ninja ultra-rapide de l’iconique héros Ryu Hayabusa et de sa redoutable Dragon Sword. Affrontez des ennemis redoutables à travers le monde, engagez-vous dans des combats sans relâche et incarnez des personnages supplémentaires. Dont Momiji, Ayana et Rachel ».

