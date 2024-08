Le week-end va encore être riche sur les différentes plateformes de distribution consoles et PC. Dès maintenant, vous pouvez télécharger quatre jeux gratuits sur Steam, mais attention, hormis la version remaniée du FPS Marathon, les autres ne pourront pas demeurer à vie dans votre bibliothèque. Et comme d'habitude, il en sera de même avec l'intégralité des jeux Xbox Game Pass des Free Play Days du 22 au 26 août 2024.

Les jeux « gratuits » Xbox Game Pass du 22 au 26 août 2024 (S34)

La nouvelle salve de jeux Xbox Game Pass du week-end est disponible. Chaque semaine, Microsoft organise pour les abonnés du service les « Jours de Jeu Gratuit ». Une initiative qui permet à tous les possesseurs d'un abonnement XGP Core & Ultimate de s'essayer à plusieurs titres de façon temporaire. En revanche, hormis la limite de temps, il n'y a aucune restriction. Ce sont les versions complètes des jeux, et par conséquent, si vous êtes suffisamment efficaces, vous pouvez aller au bout et donc terminer ces softs. Voici la sélection Xbox Game Pass « Jours de Jeu Gratuit » valable jusqu'au lundi 26 août à 8h59 (heure française). Il y a du très lourd avec des softs très bien notés par les utilisateurs Steam.

Naruto to Boruto Shinobi Striker arrive en force dans le Xbox Game Pass

L'une des franchises les plus populaires au monde, Naruto, débarque dans le Xbox Game Pass avec Shinobi Striker. Un jeu de combat où l'on vous laisse choisir quatre personnages pour former une équipe, et ensuite aller affronter d'autres joueurs en ligne. Le hasard faisant parfois bien les choses, Shisui Uchiha (Perfect Susano) débarque dès aujourd'hui, vendredi 23 août 2024, dans le cadre du DLC 41 de Naruto to Buroto : Shinobi Striker.

Kingdom Come Deliverance

Le RPG médiéval Kingdom Come Deliverance est aussi jouable durant les Free Play Days Xbox Game Pass de la semaine 34. Une expérience pas comme les autres qui prend place au Royaume de Bohême en 1403. Vous êtes Henry, le fils d'un forgeron, pris en plein milieu d'une guerre civile qui coûtera la vie à vos parents. Un assassinat qui ne restera pas impuni puisque vous devrez entamer une vengeance et repousser les oppresseurs. Si la licence vous parle, sachez qu'on a déjà pu poser nos mains sur Kingdom Come Deliverance 2.

Hell Let Loose

On reste dans une époque révolue avec Hell Let Loose. Un FPS sur la Seconde Guerre mondiale qui s'apparente à Battlefield pour ses batailles en lignes XXL. Comme la saga phare de DICE, le jeu joue la carte du grand spectacle avec des combats épiques jusqu'à 100 joueurs, qui font la part belle à l'infanterie et aux véhicules. Deux équipes s'affrontent, les forces de l'Axe et les Alliés, dans des rencontres tactiques puisque chacun peut avoir un rôle stratégique essentiel à la victoire. À découvrir dans le Xbox Game Pass Core & Ultimate ce week-end.

Gigabash

Le dernier titre Xbox Game Pass de l'opération « Jours de Jeu Gratuit » de la semaine 34 n'a rien à voir. Ici, il s'agit d'un jeu de baston en arène qui puise ses inspirations du côté de Power Stone, Super Smash Bros. Ultimate ou War of the Monsters. Et il se démarque de ses concurrents par son casting où l'on peut incarner des kaijus gigantesques avec des icones de la pop culture japonais telles qu'Ultraman, Godzilla et bien d'autres.

Source : Xbox Wire.