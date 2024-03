Le Xbox Game Pass de mars 2024 a dévoilé les nouveaux titres qui rejoignent l'abonnement. Dès maintenant, les abonnés peuvent télécharger Lightyear Frontier, MLB The Show 24 ou The Quarry. Le jeu d'horreur à choix multiples de Supermassive Games qui est considérée comme étant la suite spirituelle du très apprécié Until Dawn. Ces trois softs, ainsi que tous les autres de la sélection du mois en cours, vont rester dans le XGP pour plusieurs semaines. En revanche, les deux nouveaux jeux du week-end ne vont pas avoir cette chance.

Deux jeux gratuits à ne pas manquer sur le Xbox Game Pass

Vous connaissez la chanson si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass. Chaque mois, Microsoft noue des partenariats avec les studios et les éditeurs pour proposer une montagne de jeux aux abonnés. Mais chaque week-end, il y a également ce qu'on appelle les « Free Play Days ». Les « Jours de Jeu Gratuit » en bon français. Cela permet à chacun de tester des productions qui ne sont pas, ou ne sont plus, dans le service. Pour cette semaine, la firme de Redmond et EA offrent un accès à Battlefield 2042. Le dernier FPS de la série qui, au passage, est aussi gratuit sur PS5 et PC Steam. C'est le moment idéal de se jeter dans la bataille, car le jeu s'est refait une santé et vient d'être mis à jour avec la saison 7.

Avec cette version destinée aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate & Core, vous aurez le privilège de découvrir les deux nouvelles cartes fraîchement déployées. Les maps Refuge et Stade. Des armes et un gadget inédits vous attendent en bonus. Bien entendu, tout le contenu sorti avant la saison 7 de Battlefield 2042 est également accessible en jouant simplement. Mais les Passes de combat Premium peuvent être aussi achetés pour celles et ceux qui le veulent.

Les « Jours de Jeu Gratuit » Xbox Game Pass Ultimate & Core offrent en plus Dragon Ball FighterZ. Un jeu de versus fighting acclamé par les fans du genre et de la licence culte d'Akira Toriyama. Vous n'aurez sûrement pas le temps de devenir un pro au point de vous lancer dans une carrière esport, mais vous aurez de quoi vous amuser. Dragon Ball FighterZ a tout ce que l'on pouvait rêver du jeu DB ultime avec des visuels ravageurs et un gameplay aux petits oignons. Ce n'est pas le plus accessible, mais c'est bel et bien l'un des meilleurs titres de la saga. C'est disponible via le Xbox Game Pass Ultimate & Core du 21 au 24 mars.