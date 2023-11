Xbox propose depuis un certain temps une offre bien particulière : les Free Play Days. Chaque semaine, les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass Core peuvent profiter de plusieurs titres gratuitement. Le hic, c'est qu'ils sont seulement disponibles pour un week-end. Il ne faut donc pas traîner pour les faire, surtout si on compte aller jusqu'au bout de l'aventure. Pour cette fin de semaine, la firme nous propose d'essayer trois jeux s'inscrivant dans la même franchise culte.

Le Xbox Game Pass est fan de Dragon Ball

Il s'agit donc de la licence Dragon Ball, qui a connu bien des déclinaisons en jeu vidéo. La première qui nous est proposée n'est autre que Xenoverse 2. Ce dernier met à l'honneur un monde immense à explorer, et de nombreux personnages à jouer aux côtés d'une grande communauté active. Il a récemment célébré son septième anniversaire avec une énorme mise à jour venant ajouter un nouveau mode multijoueur et divers événements. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de meilleur moment pour le découvrir, et c'est maintenant disponible sur le Xbox Game Pass.

Nous avons ensuite Dragon Ball : The Breakers, un jeu d'action asymétrique dans lequel sept joueurs doivent survivre face à un Méchant. Ainsi, on peut être poursuivi par Cell, Boo ou encore Freezer. Le but est bien de s'échapper, et c'est un concept assez inattendu pour un titre de cette série. Pour information, une saison inédite a vu le jour, et vous avez l'opportunité de débloquer un nouvel antagoniste à incarner. Et ce n'est autre que Broly, le Saiyan légendaire. C'est un jeu idéal pour celles et ceux qui souhaitent découvrir un titre Dragon Ball assez atypique.

Enfin, nous retrouvons dans ces Free Play Days de Xbox le fameux Dragon Ball : FighterZ. Ce jeu de combat sorti en 2018 est un incontournable pour tout fan de la franchise qui se respecte. Les affrontements promettent d'être jouissifs, et le contenu a le mérite d'être plutôt dense, y compris pour le mode solo. Vous avez ainsi le choix entre trois jeux Dragon Ball bien différents les uns des autres. Ils sont dès à présent jouables gratuitement sur le Xbox Game Pass jusqu'au 5 novembre 2023. Il y a largement le temps de se faire un petit duel sur FighterZ, ou une partie endiablée sur Xenoverse 2.