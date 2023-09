Comme à son habitude, l'offre des Free Play Days est de retour sur les machines de Microsoft. Pour rappel, chaque semaine, les abonnés au Xbox Game Pass et Xbox Game Pass Core peuvent profiter d'un certain nombre de titres gratuitement. Attention, c'est seulement pour un week-end. Néanmoins, il n'y a pas de limite sur le temps de jeu. Il est possible d'aller jusqu'au bout de l'aventure sans frais supplémentaires, il faut juste être motivé. Quant aux deux softs qui sont disponibles depuis le 14 jusqu'au 17 septembre, ils sont issus de licences cultes qui continuent de ravir les joueurs.

De nouveaux jeux gratuits Xbox Game Pass, dépêchez-vous !

Au menu du jour, Xbox nous propose en entrée la collection Les Sims 4 + Chiens et Chats. Elle comprend le jeu de base ainsi que le quatrième pack d'extension qui est sortie en 2017. Grâce à lui, il est possible de créer différentes variétés de chiens et de chats. On peut ensuite les faire adopter par des foyers de Sims, mais également s'en occuper si on exerce en tant que vétérinaire. Cerise sur le gâteau, une nouvelle zone s'offre à tous les joueurs qui possèdent ce pack : le littoral de Brindleton Bay. Un lieu idéal pour emmener ses animaux en balade et s'amuser avec eux. Le titre gratuit suivant s'avère moins relaxant. Au contraire, il est explosif.

En plat principal, le Xbox Game Pass présente Tiny Tina's Wonderlands. C'est une épopée plaisante et dynamique se déroulant dans un univers fantasy. La particularité, c'est qu'on est dans l'univers de la franchise Borderlands. En vérité, on participe à un jeu de rôle organisé par Tina, le Bunkers & Brutasses. Fidèle à elle-même, la maîtresse du jeu promet une partie complètement loufoque. Le but est de forger le héros parfait et de partir à l'aventure pour vaincre le Seigneur Dragon. À l'instar de Borderlands, le titre de Gearbox est un looter-shooter. Toutefois, il est bien plus orienté RPG, avec des changements apportés çà et là pour tenter d'offrir un peu de dépaysement. Si vous êtes fans de l'humour et de la nervosité propre à cette série, c'est l'occasion parfaite pour se lancer sur consoles Xbox.

Le Game Pass Core, c'est quoi ?

Pour les retardataires, le Xbox Game Pass Core a remplacé l'abonnement Gold. Il n'y a donc plus de jeux gratuits à récupérer de façon mensuelle. Cependant, cette offre spéciale, toujours à 6,99 €, donne accès à une sélection de 36 titres tirés de la bibliothèque du Xbox Game Pass. Et vous aurez le temps d'en profiter, puisque le catalogue ne sera mis à jour que deux à trois fois par an. En ce moment, les abonnés au Game Pass Core peuvent notamment accéder à des softs comme Celeste, Dishonored 2, Firewatch, Fallout 4 ou encore Dead Cells. Comme on peut le constater, il y a un peu de tout, mais surtout des bons jeux.