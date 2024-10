C'est l'heure pour les dernières nouveautés Xbox Game Pass d'octobre 2024 d'assurer le spectacle jusqu'à la fin du mois. Et il y a une licence qui va recevoir un traitement particulier : COD. En effet, suite au rachat d'Activision Blizzard, Microsoft dégainent plusieurs jeux de la franchise, dont Call of Duty Black Ops 6 qui est disponible pour sa sortie. Modern Warfare 3 ainsi que Warzone (via le cloud) le sont également. Le 31 octobre, pour fêter Halloween, l'abonnement permettra aussi de jouer à Dead Island 2, comme sur le PS Plus Extra & Premium d'ailleurs.

Les premiers Xbox Game Pass de novembre 2024

Le lancement de Call of Duty Black Ops 6 dans le Xbox Game Pass devrait booster le service de Microsoft, au moins temporairement. Mais le line-up de novembre 2024 pourrait également aider la firme de Redmond à recruter des abonnés. Même si les nouveaux jeux n'ont pas encore été annoncés, on en connait déjà une partie et il y a potentiellement du très lourd. L'une des vitrines Xbox Game Pass de novembre 2024, ce sera le prochain Microsoft Flight Simulator 2024. La simulation d'avion développée par le studio français Asobo qui devrait encore envoyer les joueuses et joueurs au septième ciel.

Après un développement très compliqué, en raison du contexte de la guerre en Ukraine, Stalker 2 est prêt à débarquer et sera disponible day one sur le Xbox Game Pass de novembre 2024. Le retour de cette série post-apo très appréciée est calé au 20 novembre sur Xbox Series X|S et PC. Vous en voulez encore ? Après Call of Duty Ops 6, Activision va proposer StarCraft Remastered et StarCraft II: Collection de campagnes sur le Xbox Game Pass. Enfin, vous pourrez vous essayer à Genshin Impact, Nine Sols et... à Goat Simulator: Remastered qui a été annoncé à la Gamescom 2024.

StarCraft: Remastered - 5 novembre (console, PC)

- 5 novembre (console, PC) StarCraft II: Collection de campagnes - 5 novembre (console, PC)

- 5 novembre (console, PC) Goat Simulator: Remastered - 7 novembre (console, PC)

- 7 novembre (console, PC) Microsoft Flight Simulator 2024 - 19 novembre (console, PC)

- 19 novembre (console, PC) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 20 novembre (console, PC)

- 20 novembre (console, PC) Genshin Impact - 20 novembre (console, PC)

- 20 novembre (console, PC) Nine Sols - 26 novembre (console, PC)

Source : Xbox.