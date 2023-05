Difficile de se passer du Xbox Game Pass quand on possède une console de chez Microsoft. Avec sa tonne de jeux, dont les exclusivités incluses "day one", le service d'abonnement semble incontournable pour les possesseurs de Xbox Series ou de Xbox One. Même si le récent Redfall ne joue pas forcément en la faveur de Microsoft, le Game Pass demeure un atout majeur pour l'entreprise. Les départs de certains titres sont toujours comblés par l'arrivée de productions de qualité. Le 16 mai prochain, le Xbox Game Pass Ultimate va accueillir un jeu majeur : FIFA 23. Une très bonne nouvelle pour les amateurs de ballon rond.

FIFA 23 dans l'EA Play et le Xbox Game Pass Ultimate

Dans un tweet, EA vient tout juste d'annoncer que FIFA 23 allait rejoindre son service d'abonnement, l'EA Play. Celui-ci étant intégré au Xbox Game Pass Ultimate, le jeu sera donc également disponible dans le catalogue du service de Microsoft.

Votre attention s'il vous plaît ! FIFA 23 arrive dans la playlist mardi prochain. Ça sera tout.

Une très bonne nouvelle qui permettra aux joueurs de profiter de FIFA 23 pour une somme modeste. Bien sûr, si vous souhaitez simplement vous abonner à EA Play sans souscrire au Xbox Game Pass Ultimate, c'est possible. Dans son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2022, l'éditeur américain se félicite des ventes de sa simulation. "Au cours des six mois qui ont suivi le lancement, FIFA 23 a dépassé les ventes à vie de FIFA 22, devenant ainsi le lancement le plus réussi de l'histoire de la franchise", précise Electronic Arts.

Un opus qui marque un véritable tournant dans l'histoire de la série ?

FIFA 23 ne manquait pas de nouveautés pour attirer un maximum de joueurs dès son lancement. La technologie HyperMotion2 a permis à EA de livrer des animations encore plus réalistes sur PC, PS5 et Xbox Series. Cet opus est aussi le premier de l'histoire de la franchise à inclure des clubs féminins. Sans frais supplémentaire, le public a pu disputer la Coupe du monde au Qatar 2022 sous licence officielle. Il en sera de même pour la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vous pourrez découvrir tout ce que FIFA 23 a dans le ventre dès le mardi 16 mai dans l'EA Play et le Xbox Game Pass Ultimate. Le mois de mai est donc un bon cru pour les abonnés au service de Microsoft.