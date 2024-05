Il devient de plus en plus difficile de jouer la surprise de nos jours, tant les leaks sont nombreux. Le Xbox Game Pass ne déroge pas à la règle puisque l’un de ses prochains jeux serait d’ores et déjà connu. C’est l’une des plus belles sorties de l’année 2023, un concurrent d’Elden Ring et autres jeux similaires qui a fait pas mal de bruit à sa sortie. Mais si… vous l’avez.

Un hit de 2023 bientôt dans le Xbox Game Pass

On parle bien évidemment ici de Lords of the Fallen, le reboot de la franchise éponyme qui a fait grand bruit lors de son annonce, notamment grâce à ses graphismes époustouflants. Au final, le jeu n’a pas déçu. Il est beau, artistiquement très inspiré, difficile, mais juste ce qu’il faut, et intéressant à explorer.

Après avoir cartonné à sa hauteur, Lords of the Fallen pourrait bien se payer une seconde jeunesse en débarquant sur le Xbox Game Pass dans les semaines à venir. C’est le très informé site Exputer, qui n’en est pas à son premier fait d’armes, qui lâche l’info tel quel et nous affirme que le jeu arriverait dans le Xbox Game Pass aux alentours de la fin mai.

L’insider affirme connaître la date exacte, mais ne préfère rien dire au cas où celle-ci serait modulée.

Si c’est bien vrai, service accueillerait ici un nouveau mastodonte pour le mois de mai, aux côtés de ses autres ajouts majeurs d’ores et déjà prévus comme Tomb Raider Definitive Edition, ou encore Hellblade 2, la très, très grosse cartouche à venir le 21 mai sur PC et Xbox Series.

Wait and see comme on dit, en attendant, vous pouvez retrouver notre article avec la liste complète des jeux confirmés au Xbox Game Pass de mai 2024, il va y avoir de quoi faire !