Le mois de janvier est costaud sur le Xbox Game Pass ! Microsoft semble bien décidé à faire plaisir aux joueuses et aux joueurs. Il voit la liste des titres rejoignant son service dans les prochains jours. Ce n'est pas tout. Les abonnés vont avoir droit à un week-end de folie avec quasiment une dizaine de jeux gratuits accessibles pendant les « FreePlayDays ». Découvrez-les avec nous.

Profitez des Jours de jeu gratuit du Xbox Game Pass

Vous êtes abonné au Xbox Game Pass ? C'est parfait ! Cela veut dire que chaque week-end, vous pouvez profiter des « Jours de jeu gratuit » (ou « FreePlayDays »). Il s'agit d'un avantage exclusif qui donne accès à une sélection de jeux hors du catalogue de jeux à la demande pour une durée limitée.

Ainsi, du 16 jusqu'au matin du 20 janvier 2025, ce sont 8 jeux qui vous sont proposés en accès gratuit grâce au Xbox Game Pass. Cette semaine, on peut vous dire que ça va être sportif. EA Sports investit le service en force pour vous faire vivre des émotions fortes. Foot, football américain, golf ou encore course automobile… il va y en avoir pour tous les goûts.

EA Sports FC 25, deuxième mi-temps dans le Game Pass

C'est LE leader actuel de la simulation de foot : EA FC 25 revient pour un énième week-end de Jour de jeu gratuit. Contrôlez les meilleurs joueurs sur le terrain ou forgez votre champion du ballon rond vous-mêmes. Qui plus est, c'est le moment idéal pour l'essayer. Le titre s'offre une énorme mise à jour pour une expérience encore plus fine.

College Football 25, le touchdown du week-end

Lui aussi est de retour dans le Xbox Game Pass : College Football 25 est le premier jeu de la licence depuis 10 ans. C'est donc un pari pour le public américain. Avec ce nouvel opus, EA Sports renoue donc avec l'aspect "simulation". Vivez ainsi les matchs avec encore plus de précision dans des stades iconiques.

Madden NFL 25, toujours plus de foot américain sur le Xbox Game Pass

Les amateurs de foot américain auront décidément de quoi faire ce week-end ! L'autre licence d'EA prenant appuie sur ce sport star outre-Atlantique s'offre aussi à vous durant les Jours de jeu gratuit du Xbox Game Pass. Ainsi, faites la passe dans Madden NFL 25 et foncez sur la pelouse. Notez que si l'aspect simulation de College Football ne vous a pas convaincu, ici l'expérience sera plus arcade. Tout dépend donc de vos goûts.

F1 24 allume le moteur pour les Jours de jeu gratuit

Votre truc, c'est plutôt de faire brûler l'asphalte ? Alors F1 24 est pour vous ! Avec son mode carrière bien rempli et des noms iconiques parmi les meilleures écuries, ce nouvel opus va vous occuper un moment. Différents détails ont même été pensés en plus pour une immersion encore plus grande. Si vous hésitiez encore à vous lancer dans la course, c'est l'occasion de tester le jeu grâce au Xbox Game Pass.

UFC 5 donne du poing dans le Xbox Game Pass

Le MMA est le sport de combat en vogue ces dernières années. Les amateurs seront donc ravis de pouvoir s'en donner à cœur joie dans UFC 5. L'expérience ultra-réaliste vous convie dans l'octogone pour des affrontements pêchus. Choisissez votre challenger parmi les vedettes de l'Ultimate Fighting Championship et remportez la victoire pendant les Jours de jeu gratuit.

NHL 25 sur la glace pendant les FreePlayDays

Retour au collectif, sans faire dans la dentelle pour autant, avec NHL 25. EA Sports a également développé depuis longtemps sa licence de hockey sur glace, alors si vous aimez manier la crosse, celui-ci est pour vous. D'autant que cet opus est le premier à inclure la ligue féminine aux côtés des équipes masculines les plus emblématiques, comme toujours.

PGA TOUR vise juste sur le Xbox Game Pass

Faites une pause avec un tout autre sport : le golf. Les Jours de jeu gratuit vous tendent le club ce week-end pour tester PGA Tour. Cette nouvelle itération dans le genre mise sur un réalisme encore plus poussé. Les équipes de développement se sont notamment penchées sur la dynamique des balles pour des sensations encore plus proche de la pratique réelles.

WRC 24 vous fait mordre la poussière sur le Xbox Game Pass

On finit le tour des jeux gratuits du week-end avec WRC 24. Après la formule 1, c'est donc le rallye qui vous entraîne sur la route. Partez à la découverte de courses iconiques ! Pour ce nouvel opus, l'expérience s'est affinée afin de retranscrire au mieux la conduite sur tous types de terrains.