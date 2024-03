Qui pourrait dire que le mois de mars 2024 n'est pas un bon cru pour le Xbox Game Pass ? Vous aimez l'horreur ? The Quarry est là pour donner une grosse dose de frissons. Vous préférez le baseball ? MLB The Show 24 est arrivé le 19 dans le service de Microsoft. Vous êtes plutôt branché action ? Bonne nouvelle, Evil West est disponible. Vous l'aurez compris, l'offre du géant américain ne rigole pas. D'ailleurs, aujourd'hui, le catalogue a été renforcé par trois beaux ajouts, dont une franchise tout simplement culte.

Trois nouveaux jeux disponibles dans le Xbox Game Pass, c'est du lourd

Débutons avec le gros morceau du jour, à savoir Diablo 4. Eh oui, le dernier-né de la licence peut dorénavant être savouré par les abonnés. C'est l'une des grosses cartouches de ce mois de mars 2024, et on peut comprendre pourquoi. N'oublions pas que le nouvel opus a entamé sa saison 3 en janvier dernier, et elle bat encore son plein. C'est donc le meilleur moment pour s'y mettre grâce au Xbox Game Pass. Pour le coup, même si vous n'êtes pas fan du genre, ça vaut toujours le coup de se pencher de plus près dessus. Qui sait, on peut toujours être surpris.

Le deuxième jeu sur la liste est bien différent de notre ami Diablo. Il s'agit d'Open Roads, qui s'annonce comme une future pépite indépendante. C'est la nouvelle création des développeurs de Gone Home et Tacoma. Cette fois, on embarque dans l'histoire de Tess Devine et de sa mère, Opal. Elles vont faire la lumière sur des secrets de famille enfouis depuis des générations, ce qui va les mener à une découverte troublante, mais pas que. Un certain trésor serait caché près de la frontière canadienne. Les deux femmes décident alors de s'engager sur la route, une décision lourde de conséquences.

Le dernier titre qui clôture les sorties sur le Xbox Game Pass en mars, c'est Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. C'est la suite du jeu de course complètement déjanté. Et on peut dire qu'elle n'a pas déçu les joueurs. On retrouve encore cette variété délicieuse dans la construction des circuits, et dans le choix des véhicules pour décrocher la victoire. Il y a différents modes de jeu qui sont à votre disposition, et vous n'avez pas forcément besoin d'être en multijoueur pour en profiter. N'hésitez surtout pas à lui donner sa chance.

Tous les jeux du mois de mars 2024 dans le XGP

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console, & PC) - disponible

PAW Patrol World (Cloud, Console, & PC) – disponible

SpongeBob SquarePants : Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Cloud, Console, & PC) – disponible

Control Ultimate Edition (Cloud, Console, & PC) – disponible

No More Heroes 3 (Cloud, Console, & PC) – disponible

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, PC, & Xbox Series X|S) – disponible

MLB The Show 24 (Cloud & Console) – disponible

The Quarry (Cloud & Console) - disponible

Evil West (Cloud, Console et PC) - disponible

Terra Invicta (Game Preview, PC) - disponible

Diablo IV (Console et PC) - disponible

Open Roads (Cloud, Console et PC) - disponible

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharge - disponible

Par ailleurs, sachez qu'on connaît déjà les premiers jeux à venir au mois d'avril 2024 dans le Xbox Game Pass. Le 1er, on a Ark : Survival Ascended, si vous aimez le mélange survie / dinosaures. Il sera suivi par F1 23 et Superhot : Mind Control Delete le 2 avril. On peut dire que ça commence plutôt fort, même si ce n'est pas non plus renversant. Mais on a hâte de découvrir le reste de la liste. Affaire à suivre.