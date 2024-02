Microsoft a confirmé que les abonnés Xbox Game Pass pourront prochainement tester l'un des plus gros jeux de ces dernières années. Et cela concerne un hit très demandé.

Les abonnés Xbox Game Pass ont de quoi jouer de longues heures avec les jeux de février 2024. Et pour cause, Microsoft a passé des accords pour avoir Persona 3 Reload sur son service, et dans les prochaines heures, Tales of Arise fera son grand retour après des mois d'absence. Deux JRPG massifs dont la durée peut facilement dépasser la cinquantaine heures. Pour le mois de mars, vous allez peut-être aussi sacrifier un peu de votre vie sociale. L'un des meilleurs de 2023 sera prochainement ajouté.

Un premier jeu Xbox Game Pass de mars 2024 confirmé

Après l'école du JRPG avec Tales of Arise et Persona 3 Reload, les abonnés Xbox Game Pass vont voir l'un de leurs souhaits se concrétiser. L'une des plus grandes licences de hack'n'slash, si ce n'est la plus importante, prépare son entrée. Oui, Diablo 4 arrive enfin sur le service ! Et c'est d'ailleurs le premier jeu Activision Blizzard à intégrer le service de Microsoft. Le premier d'une très longue série.

« Nous aurons encore plus de jeux à proposer, comme nous nous y sommes engagé : intégrer les jeux d’Activision et de Blizzard dans le Game Pass, qu’il s’agisse de nouveautés ou de jeux classiques issus de leur catalogue légendaire. Nous sommes heureux de vous annoncer que Diablo 4 sera disponible à partir du 28 mars pour les 34 millions d’abonnés du Game Pass sur PC et consoles Xbox ! » (via Xbox Wire). Diablo 4 dans le Xbox Game Pass de mars 2023 pour tous les abonnés ? Non.

La récente déclaration géant vert prête à confusion, et c'est pour cela qu'un éclaircissement a été donné après la prise de parole de Xbox. Finalement, comme pour toutes les sorties mensuelles, ça s'adresse à celles et ceux qui ont souscrit à des abonnements spécifiques. Cela inclut le Xbox Game Pass Ultimate, console et PC, mais pas le XGP Core. Cette formule moins chère que les autres (6,99€) offre 25 jeux, mais ne permet pas d'accéder à la grande bibliothèque de plus de 400 titres. Des softs qui sont renouvelés très régulièrement.

Diablo 4 jouable gratuitement pour des millions d'abonnés

En 2022, le patron de Xbox, Phil Spencer a confié que la croissance du Xbox Game Pass sur les consoles Microsoft était au ralenti. « Nous constatons une incroyable croissance sur PC, et sur consoles, un ralentissement. Principalement parce qu'à un moment donné, vous avez atteint le nombre de personnes qui veulent s'abonner sur ce support ».

Aujourd'hui, le XGP regroupe 34 millions, un chiffre qui englobe les anciens abonnés Games With Gold. L'équivalent du PS Plus classique qui a été repensé et renommé en Xbox Game Pass Core. Vu les ambitions de Microsoft et les grosses sorties comme Starfield ou Forza Horizon, ça paraît peu. D'autant plus que c'est inférieur au PlayStation Plus et ses 47 millions d'abonnés. Un service qui stagne aussi depuis plusieurs mois maintenant, et n'arrive pas à fidéliser de nouveaux clients sur le long terme. Avec Diablo 4, la firme de Redmond a un coup à jouer, mais à voir si tous les utilisateurs intéressés n'ont pas déjà craqué sur console ou PC.