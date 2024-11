Microsoft a officialisé le départ de huit jeux du Xbox Game Pass et du PC Game Pass le 30 novembre 2024. Parmi eux, des titres marquants comme Conan Exiles, un jeu de survie incontournable. Si vous êtes adepte de débloquer des succès ou si vous voulez savourer quelques heures de jeu supplémentaires, c’est le moment de vous plonger dans ces aventures avant qu’elles ne disparaissent du catalogue.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass fin novembre

Voici la liste des jeux qui vont bientôt dire au revoir à la date du 30 novembre 2024 :

Conan Exiles (PC/Console)

(PC/Console) Coral Island (PC)

(PC) Remnant: From the Ashes (PC/Console)

(PC/Console) Rollerdrome (PC/Console)

(PC/Console) Soccer Story (PC/Console)

(PC/Console) Spirit of the North (PC/Console)

(PC/Console) The Walking Dead: The Final Season (PC)

(PC) While the Iron's Hot (PC/Console)

Parmi eux donc, des titres marquants comme Conan Exiles, qui plonge les joueurs dans un univers brutal de survie inspiré par Conan le Barbare, ou encore Remnant: From the Ashes, un jeu d’action et de survie dans un monde post-apocalyptique peuplé de monstres redoutables. Pour les amateurs d’aventures calmes, Spirit of the North propose une expérience poétique dans les paysages nordiques, où l’exploration et la sérénité sont au cœur de l’aventure.

Beaucoup de genres différents

Les amateurs de jeux originaux ne sont pas en reste avec Rollerdrome, qui combine patinage acrobatique et tir dans un univers rétro-futuriste unique, ou encore Soccer Story, une aventure humoristique autour du football. Ceux qui préfèrent une ambiance plus relaxante pourront se tourner vers Coral Island, un simulateur de vie tropicale qui allie gestion et écologie. Enfin, pour les fans de récits narratifs forts, The Walking Dead: The Final Season offre une conclusion poignante à la saga de Clementine. Avec cette diversité de genres, il y a encore de quoi découvrir ou terminer des pépites avant leur départ du catalogue.

Il reste un peu plus de 10 jours pour profiter de ces jeux avant qu’ils ne quittent le Xbox Game Pass le 30 novembre 2024. C’est l’occasion parfaite pour découvrir ces titres si vous ne l’avez pas encore fait, ou pour terminer vos aventures en cours.

Source : Microsoft