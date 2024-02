Après l'ajout du chef d'oeuvre Tales of Arise dans le Xbox Game Pass de février 2024, Microsoft a une grosse surprise pour les abonnés. Un jeu bien sanglant, drôle et fun, a rejoint le service.

Les premiers jeux Xbox Game Pass de mars 2024 ont été dévoilés et c'est déjà l'un de plus gros mois de l'année sans aucun doute. Pourtant, la liste est encore très restreinte pour le moment, mais un mastodonte arrive enfin et marque un nouveau tournant pour Microsoft. Diablo 4 débarque dans le XGP, ce qui est une étape supplémentaire dans le mariage avec Activision Blizzard. Et au lieu des dragées, les jeunes mariés offre ce petit « cadeau » aux invités - qui payent tout de même pour l'avoir. Mais si l'on est là, c'est pour les deux nouveautés du jour.

Un gros jeu surprise pour le Xbox Game Pass de février 2024

Le Xbox Game Pass cache bien son jeu. Comme souvent, Microsoft a attendu la dernière minute pour révéler la dernière salve de titres compris dans l'abonnement. Et on commence avec le très coloré Bluey : Le Jeu Vidéo. Il s'agit d'une adaptation vidéoludique de la série d'animation australienne du même nom. Un programme qui a cartonné au pays des kangourous et qui met en scène de mignons toutous. « Pour la toute première fois, explorez des lieux emblématiques tels que la maison des Heelers, les terrains de jeu, le ruisseau et un lieu de plage en bonus. Joue à tes jeux préférés de la série télévisée, comme Keepy Uppy, Chattermax Chase, et plus encore ! » (via Xbox Wire).

Le jeu Bluey, comme la série du reste, s'adresse plutôt à un (très) jeune public, mais semble idéal pour faire entrer votre enfant, si vous en avez un, dans le monde vidéoludique. Surtout qu'il est possible de parcourir les quatre aventures interactives en co-op grâce au multijoueur local. C'est déjà disponible dans le Xbox Game Pass (Cloud, console & PC).

Le second jeu Xbox Game Pass est une totale surprise, et il appartient à un registre qu'on adore. Mais pour le coup, écartez tout de suite votre progéniture de l'écran, ce n'est pas pour lui. Sauf s'il est déjà en âge d'avoir fait un marathon George Romero. Le point commun entre l'illustre réalisateur et le nouveau titre jouable du XGP ? Les zombies. Dead Island 2 a débarqué sans prévenir dans le Xbox Game Pass de février 2024, et c'est une excellente nouvelle pour les abonnés.

Si vous cherchez un défouloir absolument pas prise de tête, à faire avec des potes en vocal, vous ne devriez pas pas être déçus. Alors bien entendu, c'est loin d'être parfait et on sent que le développement a traîné, mais au final, ça reste fun grâce à de bonnes sensations de combats, au gore et au système de démembrement. On peut en effet découper en rondelettes les zombies en leur arrachant les jambes, en leur cassant leur mâchoire, ce qui pourra donner lieu à des réactions bien marrantes. Dead Island 2 est aussi disponible sur le Xbox Game Pass (Cloud & Console).

Tous les jeux XGP du mois

Avant de se quitter, voici un petit récapitulatif des sorties Xbox Game Pass de février 2024 déjà disponibles, et des derniers jeux attendus jusqu'à la fin du mois.