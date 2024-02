Le Xbox Game Pass de février 2024 a frappé très fort d'entrée avec Persona 3 Reload. Un jeu culte à (re)découvrir dans le service d'abonnement de Microsoft, mais également sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Ces derniers jours, les abonnés ont également pu tester l'action-RPG Anuchard, Train Sim World 4 ainsi que de Madden NFL 24. La liste de jeux disponibles va s'étendre de plus en plus dans les prochains jours, mais dès aujourd'hui, il est possible de recevoir d'autres avantages.

Les avantages gratuits du Xbox Game Pass de février 2024

Comme chaque mois, le Xbox Game Pass permet à ses abonnés d'accéder à des avantages gratuits qui prennent régulièrement la forme de DLC. Quoi de beau en février 2024 ? Des contenus pour des licences cultes comme Les Sims, F1 ou Doom. Pour célébrer Les Sims 4, Electronic Arts débloque le pack « Dans la jungle » à travers l'EA Play, un abonnement compris avec le XGP Ultimate. Un DLC qui vous envoie à Selvadorada pour faire connaissance avec les locaux, la jungle luxuriante de cette destination, et découvrir un temple secret. Comme à l'accoutumée, il y a différents articles pour personnaliser vos Sims.

Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent aussi télécharger la mise à jour Champions de F1 23. Elle inclut quatre icônes Mon écurie, des éléments de courses créés par Max Verstappen, 18 000 crédits PitCoin ainsi qu'un pack Pare-chocs F1 World. Le MOBA Smite est également à l'honneur à travers le « Year 11 Starter Pack ». Un bundle qui renferme des skins pour Anubis, Gravehound et Cosmic Power, en plus d'un booster de compte d'une durée de 3 jours.

Enfin, on termine avec un bonus pour Mighty Doom. Un jeu mobile toujours développé par Bethesda qui garde le côté violent de la franchise, avec un design plus rond, coloré et mignon. Le pack « Cacodemon Mini Slayer Cosmetic » permet d'obtenir un cosmétique pour le « Big Fucking Gun » alias BFG, le gros canon surpuissant du Slayer. C'est disponible dès maintenant avec le Xbox Game Pass Ultimate, mais attention. Il faut se connecter au jeu avec son compte Microsoft, et avoir terminé quoi qu'il arrive le tutoriel du début. Mighty Doom est accessible sur iOS et Android uniquement.

N'oubliez pas les départs XGP du mois

Comme chaque mois, le Xbox Game Pass fait de la place pour des nouvelles sorties, mais entreprend aussi un ménage avec des départs. Et attention car deux jeux seront supprimés dans quelques heures seulement, à compter du 15 février.

Galactic Civilizations 3 (PC)

Opus : Echo of Starsong (Cloud, Console, & PC)

Pour les avantages de février 2024, on n'a pas de dates précises, mais dans le doute, ne tardez pas trop à les réclamer. À l'image des jeux contenus dans l'abonnement XGP, ces bonus n'ont pas vocation à rester éternellement dans l'abonnement.