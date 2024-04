Le Xbox Game Pass accueille deux titres aujourd'hui dans son catalogue. Ce mardi 9 avril est ainsi placé sous le signe de la marche et des énigmes. Les joueurs PC et Xbox Series abonnés au service de Microsoft peuvent dès maintenant découvrir deux titres particulièrement appréciés des joueurs. Le premier vous emmènera au fin fond du Québec dans une ambiance des plus glaciale, tandis que le second vous proposera de vous détendre avec une formule des plus atypiques. Tout un programme !

Un jeu a ambiance de retour dans le Xbox Game Pass

Les joueurs et joueuses Xbox Series & PC peuvent donc dès aujourd'hui (re)découvrir un titre qu'ils ont peut-être déjà essayé dans le Game Pass entre 2020 et 2021. Kona, le walking-simulator de Ravenscourt est de retour dans le catalogue.

Incarnez Carl, un détective pris dans une tempête aux abords d'un village. Mais quelque chose cloche avec ce blizzard... Menez l'enquête pour lever le mystère sur ce lieu étrange et les événements qui s'y déroulent, à condition de survivre à la nature sauvage canadienne.

Kona brille par son atmosphère qui transpire les années 70. L'aspect survie est rapidement secondée par l'angoisse qui se dégage de ce village énigmatique... C'est donc l'occasion ou jamais de tester cette petite pépite très appréciés et si jamais vous appréciez l'expérience, vous pouvez aussi poursuivre l'aventure dans Kona II: Brume, disponible sur le store Xbox. Qui plus est, cette suite est en promotion jusqu'au 19 avril.

Un puzzle game cosy au beau milieu des plantes

En plus de Kona, une autre petit perle indé arrive dans le catalogue. Et c'est même une entrée day one dans le Game Pass pour Botany Manor, qui sort aujourd'hui. Voilà une belle vitrine pour le jeune Balloon Studios, qui propose ici son tout premier jeu.

Dans une ambiance naturelle et épurée, faites d'Arabella, votre personnage, une jardinière expérimentée. Parcourez un manoir historique afin de découvrir les meilleures techniques pour faire pousser les plus belles fleurs qui soient. Mais, pour cela, vous devrez résoudre des puzzles parfois ardus tout en explorant chaque recoin du domaine. Avec sa direction artistique épurée, ses couleurs vives et son ambiance détente, Botany Manor a d'ores et déjà conquis les fans de jeux cosy.

Tous les jeux d'avril 2024 dans le Xbox Game Pass

D'autres jeux sont également attendus pour la fin du mois. On devrait avoir droit à du JRPG avec Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, du challenge adorable avec Another Crab’s Treasure et de la stratégie avec Manor Lords en early access sur PC. Microsoft nous gâte en ce mois d'avril avec les nouvelles entrées du Xbox Game Pass et pléthore de jeux sont d'ailleurs déjà disponibles, voici ce qu'il vous attends dans le Game Pass jusqu'à la mi-avril: