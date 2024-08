Comme d'habitude, le Xbox Game Pass a ajouté de nouveaux avantages sur trois jeux. Des bonus à saisir le plus rapidement possible avant qu'ils ne soient remplacés par les prochains.

La première vague du line-up Xbox Game Pass de septembre 2024 devrait être annoncée incessamment sous peu. Avant l'officialisation, on vous rappelle que Star Trucker et Age of Mythology: Retold seront offerts aux abonnés le 3 et le 4 septembre respectivement. Ces derniers jours, l'abonnement de Microsoft a aussi distribué de nouveaux avantages sur trois jeux, dont XDefiant, Madden NFL 25, Apex Legends et Phantasy Star Online 2 New Genesis. Un pack est encore disponible, mais du contenu gratuit supplémentaire pour de très gros jeux est accessible. Voici les avantages en détail.

Les nouveaux avantages Xbox Game Pass d'août 2024

Chaque semaine, le service de Microsoft ajoute des avantages pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate sur console ou PC. En revanche, si vous n'avez qu'un abonnement XGP Core, vous n'y avez pas le droit. C'est dur, mais c'est la règle... Pour les derniers jours du mois d'août, le constructeur a mis à jour les bonus auxquels vous pouvez prétendre. Dans un premier temps, sachez que le Pack Crimson de XDefiant est encore disponible. Ce bundle comprend un skin de personnage Deep Red Samir, ainsi que quatre nouvelles apparences d'armes (Deep Red MP5, Ember M870, Pelagic ACR 6.8, Amber M9).

Ensuite, le Xbox Game Pass Ultimate récompense également les joueurs d'Idle Champions of the Forgotten Realms. Un jeu Dungeons & Dragons de gestion stratégique, qui fait intervenir de nombreux personnages D&D, plutôt bien reçu sur Steam avec 77% d'avis positifs sur 13 875 évaluations. Le Pack Cinq Champions vous permettra de débloquer 5 champions, 80 Coffres d'Or, un Familier et un skin pour Lae’zel.

Enfin The Elder Scrolls Online a toujours la cote sur le Xbox Game Pass Ultimate d'août 2024. Pour le dixième anniversaire du MMO à succès de Bethesda, le service offre un troisième lot de contenus gratuits. « Célébrez les 10 ans de The Elder Scrolls Online avec le Pack du 10e Anniversaire #3 ! Ce lot comprend un Parchemin de Réattribution des Attributs et 3 Parchemins d’Expérience de la Côte d’Or » précise le blog Xbox. Malheureusement, on ne sait pas quand ces avantages seront supprimés, donc ne tardez pas si vous êtes intéressés.

