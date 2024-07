Le Xbox Game Pass de juillet 2024 réserve de belles surprises comme Neon White, The Case of the Golden Idol, et de vraies nouveautés à l'image de Dungeons of Hinterberg, Flintlock: The Siege of Dawn ou du très intrigant Kunitsu-Gami: Path of the Goddess de Capcom. Comme d'habitude, des jeux vont devoir quitter le service d'ici peu, et des avantages bonus sont offerts actuellement aux abonnés. Voici toutes les rétributions XGP Ultimate du mois de juillet 2024.

Les avantages Xbox Game Pass Ultimate de juillet 2024

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de juillet 2024 sont arrivés avec Journey to the Savage Planet, et le Smash Bros-like Nickelodeon All-Star Brawl 2. Un début tout en douceur, mais ce sera plus chargé dès la semaine prochaine, à partir du 9 juillet plus exactement. Les jeux gratuits sont le principal intérêt de l'abonnement, mais pour faire plaisir à ses abonnés, Microsoft et ses partenaires distribuent systématiquement des avantages. Quoi de neuf pour ce mois-ci ? Trois avantages gratuits Xbox Game Pass sont désormais proposés aux abonnés, et ce ne sont pas des bonus sur des « petits » jeux. Certains sont énormes.

EA Sports FC 24 Pack Supercharge : un DLC pour créer son équipe ultime dans le nouveau « FIFA » d'Electronic Arts avec 11 joueurs or rare, et un prêt de joueur au choix de l'équipe de la saison.

The Elder Scrolls Online 10 e anniversaire Pack n°2 : TESO, le MMORPG de Bethesda a fêté ses 10 ans en avril 2024. Mais la célébration n'est pas finie puisqu'un pack gratuit est disponible avec l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Il renferme 1 parchemin de respécialisation des compétences, ainsi que 3 parchemins d'Expérience de la Côte d'or. Ces objets permettent d'augmenter l'XP obtenue de 50% pendant une heure. Si vous n'avez pas épuisé ces 60 minutes, et que vous avez quitté le jeu entre temps par exemple, vous pourrez revenir

Warframe bundle « Réveillez-vous, Tenno » : le TPS multijoueur Warframe bénéficie également d'un avantage Xbox Game Pass avec le bundle « Réveillez-vous, Tenno ». Il contient tous les éléments suivants : Aspect Excalibur Immortel 1 emplacement de Warframe 1 emplacement d'arme Réacteur Orokin (1) Catalyseur Orokin (1) Booster d'Affinité de 3 jours Booster de Crédits de 3 jours

Ces jeux supprimés du XGP dès le 15 juillet 2024

Ces jeux supprimés du XGP dès le 15 juillet 2024

Si vous utilisez beaucoup le Xbox Game Pass, vous savez qu'il y a des départs de jeux chaque mois. Voici donc les suppressions du 15 juillet 2024