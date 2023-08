Les jeux Xbox Game Pass d'août 2023 sont presque tous disponibles, mais Microsoft a encore au moins une surprise pour ses abonnés. Un chouette cadeau qui va permettre à ces derniers de découvrir des nouveautés d'un gros jeu sans devoir passer des heures dessus.

Un nouveau cadeau pour les abonnés Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass d'août 2023 est généreux en surprises. Après avoir offert un jeu ultra culte, dès sa sortie, le service d'abonnement de Microsoft dégaine un autre avantage à destination des abonnés Ultimate. La formule la plus chère à 14,99€ par mois qui inclut le Xbox Live Gold, l'EA Play, des remises, les titres Game Pass console, PC et cloud, et des bonus additionnels. Pour le lancement d'Overwatch 2 Invasion, le mode histoire du soft de Blizzard, les abonnés peuvent accéder sans attendre à la nouvelle héroïne Illari et aux autres personnages, à un skin légendaire et à un lot de cosmétiques.

« Débloquez Illari et les autres héros d’Overwatch 2 grâce à l’Avantage qu’offre le Xbox Game Pass Ultimate – un nouveau Starter Pack de Héros. Ce pack unique pour Xbox comprend un accès instantané aux six héros d’Overwatch 2, un skin légendaire pour chacun d’entre eux et des cosmétiques supplémentaires en jeu. Vous pouvez également débloquer Illari instantanément avec le Pass de Combat Premium Invasion pour 1 000 pièces OW dans la boutique du jeu » (via Xbox Wire).

En complément des personnages d'Overwatch 2, les abonnés Xbox Game Pass peuvent toujours obtenir le PUBG Battlegrounds: 2023 Summer Pack pour recevoir la tenue Yukata floral, l'objet Sandales florales, des coffres du chasseurs, des clés et des coupons de contrebande. Le Pack exclusif de l'Héritier de la maison Baenre offre quant à lui un Pack de coupon de la maison Baenre et un Pack d'enchantement de rang 3 dans Neverwinter. Enfin, Phantasy Star Online 2 New Genesis propose de vous épauler avec 6 Poupées N-Half Scape afin de ressusciter, et 50 Photon Chunks pour booster vos armes ainsi que vos unités.

Des jeux « gratuits » énormes disponibles et des sorties

D'ici demain 15 août, les jeux Xbox Game Pass d'août 2023 seront tous disponibles avec l'arrivée d'Everspace 2. Le jeu de tir spatial de Rockfish Games. Un mois qui aura été très, très solide grâce à de grosses pépites de la scène indé. Les abonnés ayant eu le droit Celeste, A Short Hike, Limbo ou encore Broforce Forever - la mise à jour gratuite qui ajoute des nouveaux bros et plus de difficulté.

Mais dans quelques heures, plusieurs très gros softs seront malheureusement injouables. Voici les jeux supprimés du Xbox Game Pass à partir du 15 août 2023 :

Death Stranding (PC)

Edge of Eternity (Cloud, Console, et PC)

(Cloud, Console, et PC) Midnight Fight Express (Cloud, Console, et PC)

(Cloud, Console, et PC) Total War: Warhammer 3 (PC)

Quelques heures pour plier des jeux de ce calibre, bon courage ! Car hormis Midnight Fight Express qui peut durer une dizaine d'heures, les autres dépassent largement cette durée. Mais si vous ne les avez pas terminés, gardez bien votre sauvegarde. Étant donné qu'il y a un roulement, il est probable qu'ils reviennent tous à un moment donné, et puis il reste la case achat.