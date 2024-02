Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de février sont en ligne. Et l'un d'eux devrait vous scotcher à votre écran pour peu que vous aimiez le genre très particulier auquel il appartient.

Après un mois un bon mois de janvier avec, entre autres, Resident Evil 2 et Assassin's Creed Valhalla, le Xbox Game Pass de février 2024 a envoyé du très lourd avec Persona 3 Reload. Le remake du jeu culte PS2 qui vient tout juste de sortir sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Une nouvelle version à la hauteur qui a su moderniser intelligemment l'oeuvre de base sans la dénaturer. Ça va être difficile de faire aussi bien, mais voici les deux nouveaux ajouts du mois en cours pour les abonnés XGP.

Gare à l'addiction avec l'un des nouveaux jeux Xbox Game Pass

Comme promis par le planning Xbox Game Pass de février 2024, deux nouveaux jeux viennent de faire leur entrée. Le titre indé Anuchard fait donc désormais partie de cette sélection. On a affaire à un action-RPG 2D qui se passe dans le royaume du même nom. Une contrée qui a perdu de son éclat et que l'on doit essayer de faire briller à nouveau en portant une cloche magique. Cet outil, qui fera « renaître le paradis céleste », sert également d'arme au personnage principal pour affronter les hordes de monstres qui l'empêcheront de réussir sa mission. Mais notre héros, le Porteur de Cloche, devra également résoudre des énigmes, survivre aux défis proposés par des donjons, et venir en aide à des villageois. C'est disponible dans le Xbox Game Pass.

Après Anuchard, on change complètement de délire avec l'arrivée de Train Sim World 4 au sein du Xbox Game Pass. Le titre du jeu parle pour lui, c'est une simulation ferroviaire. Vous pourrez vous prendre pour un agent de la SNCF, en admirant de nombreux paysages du monde entier à toute vitesse, sans bouger de chez vous. Le soft de Dovetail Games laisse une liberté dans la façon d'aborder les itinéraires, et permet même de personnaliser son train via des livrées. Une expérience très spéciale mais aussi très addictive pour beaucoup de monde. Train Sim World 4 est accessible dans le Xbox Game Pass, donc si vous êtes curieux, c'est le moment de tester. Vous vous découvrirez peut-être une nouvelle passion ! En espérant que l'optimisation console soit meilleure que celle de la version PC, qui est critiquée à ce niveau sur Steam.

Les départs XGP de février 2024

Voilà pour les nouveautés XGP de ces dernières heures, mais il y a également un volet moins drôle : les départs. À l'image de Netflix ou de Prime Video, le Xbox Game Pass supprime chaque mois des jeux. Et c'est encore le cas avec le retrait de deux titres qui ne parleront peut-être pas à toutes et tous. Des softs qui seront supprimés à compter du 15 février prochain, mais qui peuvent tout à fait revenir plus tard si Microsoft décider de renouveler les droits d'exploitation. Voici les productions concernées :