Depuis son lancement en 2017, le Xbox Game Pass a bien évolué. Au départ, les exclusivités Microsoft n'étaient par exemple pas disponibles à leur sortie respective dans le service. L'abonnement XGP Ultimate avec le cloud gaming et le Live Gold n'existait pas non plus. Cette année, la firme de Redmond a encore remodelé sa proposition avec une offre moins chère, et a exploré un pack familial dans certains pays. Et d'après le directeur financier de Xbox, Tim Stuart, une autre piste est actuellement envisagée.

Un abonnement Xbox Game Pass gratuit ?

Aujourd'hui, Microsoft propose plusieurs types d'abonnement Xbox Game Pass. En fonction de la plateforme - PC, console ou les deux - les prix oscillent entre 6,99€ (XGP Core) et 14,99€ (XGP Ultimate). Des tarifs officiels qui ne tiennent pas compte de promotions temporaires. Des offres a priori pour tous les profils, mais le géant américain songe à introduire un nouveau palier encore plus avantageux.

D'après Tim Stuart, un abonnement gratuit Xbox Game Pass pourrait voir le jour. La société aurait pour projet d'offrir son service aux joueurs et joueurs de pays émergents comme l'Afrique. Pour cela, l'entreprise exploiterait son cloud gaming et intercalerait des publicités de 30 secondes toutes les deux heures de jeu.

Avec le cloud gaming, vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate et streamer des centaines de jeux à partir de n'importe quel terminal qui dispose d'un navigateur. Pour des territoires comme l'Afrique, l'Inde ou l'Asie du Sud-Est, où les consoles ne dominent pas, on pourrait arriver en disant « Hey, voulez-vous regarder 30 secondes de publicité, puis ensuite avoir accès à deux heures de jeu en streaming ? » 50% de la population africaine est âgée de 23 ans ou moins. Des jeunes équipés de téléphones portables et d'appareils mobiles, mais qui ne disposent pas d'un revenu élevé. Nous pouvons donc y aller avec des modèles commerciaux de ce type pour toucher des millions de joueurs auxquels nous n'aurions jamais pu nous adresser. Via Tweaktown.

Une idée plus que sérieuse étant donné que Microsoft pourrait lancer son abonnement gratuit au Xbox Game Pass dès 2024, selon les informations de Windows Central.

Crédits : Xbox Wire.

Un lancement en France possible ?

Comme expliqué par Tim Stuart, offrir le Xbox Game Pass à certains joueuses et joueurs du globe, qui n'auraient jamais pu s'abonner autrement, est une solution pour étendre le service. Mais est-ce que ce serait viable dans d'autres pays ? C'est compliqué à première vue. Microsoft doit augmenter drastiquement son nombre d'abonnés, mais il faut aussi être rentable. Un abonnement XGP gratuit pour toutes et tous ferait donc chuter les recettes. Néanmoins, les offres avec publicité sont explorées par d'autres géants... mais du streaming vidéo cette fois.

Netflix et Disney+ ont maintenant des formules avec des pubs, mais les abonnements ne sont pas pour autant gratuits. Ils sont simplement plus abordables que les paliers les plus haut de gamme. Une piste qui sera peut-être étudiée par le géant américain qui sait...

