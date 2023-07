La bataille des exclusivités continue de battre son plein entre PlayStation et Xbox, entre les jeux développés par les studios internes de chaque constructeur ou les titres pour lesquels ils ont simplement signé un contrat d'exclusivité. D'ailleurs, ces derniers sont souvent temporaires : il n'est pas rare de voir des jeux arriver sur les plateformes concurrentes au bout d'un an. Ce fut le cas de Ghostwire Tokyo, sorti en avril dernier sur Xbox Series X|S un an après son lancement sur PS5 et PC, ou plus récemment de Stray. Cette fois, c'est bien Microsoft qui va perdre une belle exclu qui fait son arrivée sur PS5.

Xbox perd une belle exclusivité

Le studio Squanch Games vient d'annoncer que son dernier bébé, High On Life, était disponible dès maintenant sur PS4 et PS5. Le FPS avait fait son arrivée sur Xbox Series et PC le 13 décembre dernier tout en étant inclus dans le Xbox Game Pass à son lancement. Il débarque donc sur PlayStation seulement quelques mois après, ce qui devrait ravir les possesseurs de PlayStation 4 et de PlayStation 5.

Pour rappel, High on Life est un jeu de tir à la première personne déjantée dans lequel vous incarnez un chasseur de primes qui doit sauver l'humanité grâce à des armes loufoques à la Borderlands dotées de la parole surnommées les Gattliens. Sur Metacritic, High on Life a reçu des avis plutôt encourageants de la part du public (entre 7,5 et 7,9/10), mais moins du côté de la presse spécialisée (67 à 69/100). La bonne nouvelle pour les joueurs PlayStation, c'est que le jeu du créateur de Rick & Morty pourrait ne pas être la seule exclusivité Xbox à débarquer chez Sony.

Une autre découverte à faire pour les joueurs PS4 et PS5

Le jeu d'aventure Somerville pourrait également sortir sur PlayStation très prochainement. En effet, sur le site Exophase, on découvre que la liste des trophées du jeu apparaît bien pour la version PS4 du jeu. Il faut donc s'attendre à une annonce de la part du studio indépendant Jumpship ou directement de Sony sur ses canaux de communication officiels.

Si vous ne connaissez pas le titre, sachez que Somerville vous met dans la peau d'un homme qui doit sauver sa famille en pleine guerre impliquant des forces extraterrestres. Le jeu n'a pas forcément eu le succès critique escompté auprès des joueurs, mais sa direction artistique originale vaut quand même le détour. En tout cas, lui aussi sortirait sur les consoles de Sony moins d'un an après son arrivée en exclusivité chez Microsoft.