La branche gaming de Microsoft est donc la première à ouvrir le bal des grosses conférences de 2025 avec un nouveau Xbox Direct, ou plus précisément la troisième édition de son Developer Direct. Comme son nom l'indique, celui-ci permet aux développeurs de jeux estampillés Xbox Games Studios (mais pas que) à venir cette année de s'adresser directement à leurs communautés de joueurs. Si on connaît déjà une bonne partie de l'alléchant programme qui s'annonce, il se pourrait que la marque au X vert nous réserve encore de bien belles surprises. Récapitulons tout cela ensemble.

En attendant des nouvelles de PlayStation et Nintendo pour leurs premières conférences respectives de l'année, c'est Xbox qui se retrouve le premier sous le feu des projecteurs, pour une année 2025 qui s'annonce très chargée pour la marque. Le Xbox Direct se tiendra donc demain, le 23 janvier, à 19 heures chez nous. Pour le suivre en direct, vous avez l'embarras du choix entre les chaînes YouTube et Twitch officielles de Xbox, ou encore les chaînes YouTube et Twitch officielles de Bethesda, qui sera en effet indirectement impliqué dans la conférence à venir.

Naturellement, nous serons sur le pont pour couvrir ce Xbox Direct et vous rapporter les informations les plus croustillantes, si d'aventure vous n'avez pas le temps ou l'envie de le regarder à l'heure H demain. Il sera par ailleurs consultable plus tard sur les chaines précitées par l'entremise d'une rediffusion en bonne et due forme, via l'encart vidéo ci-dessous.

Quels jeux attendre lors de la conférence ?

Selon toute vraisemblance, le Xbox Direct mettra en avant quatre jeux, dont trois déjà connus, et un gardé encore plus ou moins secret. Traitons d'abord des jeux confirmés, avant de faire le point sur les rumeurs et spéculations quant au dernier jeu mystère... s'il s'agit bien du dernier ?

Les jeux confirmés au Xbox Direct

S'agissant des trois jeux confirmés pour cette troisième édition du Xbox Developer Direct, nous avons clairement des invités de marque. À commencer par l'extrêmement attendu DOOM The Dark Ages, le prochain jeu de la franchise phare de id Software. Il s'agira en réalité d'un préquel au magistral DOOM Eternal, dans une ambiance plus médiévale, avec un armement moins futuriste, mais visiblement toujours aussi fou, dont un improbable bouclier-tronçonneuse, pour défourailler du démon à la chaîne. Le spectacle devrait en tout cas être au rendez-vous, avec notamment des combats d'énormes méchas, ou à dos de dragon. Dire qu'on a hâte d'en voir plus est un doux euphémisme.

Second jeu particulièrement prometteur de ce Xbox Direct : Clair Obscur Expedition 33. Développé par le studio français Sandfall Interactive, ce titre s'annonce comme une sublime œuvre d'art, qui entend apporter sa petite touche française à l'emblématique genre du J-RPG. Ce en le rendant plus dynamique en s'inspirant de jeux comme Mario & Luigi, ou plus récemment Sea of Stars. Ce jeu devrait en tout cas nous en mettre plein les yeux et les oreilles avec une direction artistique et une bande-son belles à se damner, et un casting (anglais comme français) cinq étoiles avec notamment Jennifer English (Baldur's Gate 3), Charlie Cox (Daredevil), Ben Starr (Final Fantasy 16), ou le légendaire Féodor Atkine (Seigneur des Anneaux) dans la Langue de Molière.

Dernier jeu présent au Xbox Direct, et pas des moindres : South of Midnight, développé par Compulsion Games (We Happy Few). Ce titre entend nous faire explorer l'intrigant et jusqu'alors peu abordé en jeu folklore du Sud profond des États-Unis, en compagnie de Hazel, avec là encore une direction artistique assez atypique, et surtout une bande-son campée par nul autre que Olivier Derivière (A Plague Tale). Un programme plutôt intrigant en perspective, en somme.

Des surprises en vue, un point sur les leaks et rumeurs

Reste maintenant à déterminer ce qui se cache derrière le quatrième jeu mystère présenté lors de ce Xbox Direct. Il se pourrait par ailleurs que la branche gaming de Microsoft cache en réalité au moins un autre atout dans sa manche. Ces dernières semaines, d'insistantes rumeurs et des leaks laissaient en effet à penser que la conférence pourrait être « plus énorme que ce qu'on nous fait croire ».

Jez Corden, de Windows Central, s'est notamment fendu de plusieurs rapports autour des surprises que cacherait encore le Xbox Direct. Le quatrième jeu mystère devrait notamment être, selon lui, issu d'une « licence japonaise légendaire qui a des décennies d'histoire ». Les candidats potentiels sont légion : Final Fantasy (peut-être FF7 Remake ou FF16 ?), la franchise Persona de Atlus ou encore Ninja Gaiden, qui partage pour rappel un certain historique avec Xbox.

Il ne s'agirait cependant pas du seul jeu mystère que le Xbox Direct garderait sous clé. Un certain The Elder Scrolls 4 Remake sur l'Unreal Engine 5 et attendu plus tard dans l'année fait notamment beaucoup parler de lui ces derniers temps, et pourrait en profiter pour enfin se dévoiler. Le prochain jeu Halo serait également dans un état de développement relativement avancé, mais peut-être pas assez pour sortir cette année, et serait donc de facto exclu de ce Xbox Direct. Enfin, la conférence pourrait en profiter pour mettre en avant des jeux du portfolio Xbox à venir chez les consoles de ses concurrents, la PS5 et la Nintendo Switch 2. Rendez-vous donc demain en direct à 19 heures pour en avoir le cœur net.

