Dans le but de faire découvrir et mettre en avant des futures pépites, Xbox organise un festival avec plus de 40 démos gratuites pour les joueurs console.

Microsoft donne les premières informations sur le retour d'un événement très apprécié par les joueurs. Un festival qui permet de mettre en lumière des jeux plus « confidentiels », mais qui seront pourtant les hits de demain pour certains d'entre eux, sur les consoles Xbox.

Plein de démos à venir sur Xbox Series X|S et One

Les nouveaux jeux Xbox Game Pass de juillet 2023 ont été dévoilés, en partie, mais Microsoft a une autre surprise. Du 11 au 17 juillet 2023, le [email protected] Demo Fest fait son retour sur Xbox Series X|S et One. Un événement spécial où les joueurs vont pouvoir jouer en avant-première à un paquet de jeux indépendants. Dont certains très prometteurs et extrêmement attendus, parfois depuis longtemps.

« Nous sommes de retour ! Que serait l'été sans de nouvelles démos de jeux pour vous divertir pendant ces journées et nuits chaudes ? À partir du 11 juillet et jusqu'au 17 juillet, vous pourrez faire l'expérience de plus de 40 démos de jeux sur votre console Xbox » annonce fièrement le blog de la marque verte avec quelques détails sur le déroulé de l'opération. Les démos seront disponibles toute la semaine sur le dashboard Xbox et pas un jour de plus ! Hormis pour quelques-unes qui pourraient réapparaître ultérieurement.

Pour éviter toute critique hâtive, le constructeur tient à faire savoir qu'il s'agit bien entendu de versions non définitives. La firme invite d'ailleurs les joueurs à partager leurs retours, constructifs, avec les développeurs directement en les contactant via les réseaux sociaux ou leur site web officiel. Quels sont les heureux élus ? La liste complète devrait être divulguée très prochainement, mais 5 jeux de ce festival de démos Xbox ont déjà été annoncés. Et c'est déjà du très, très lourd avec deux titres très surveillés par les joueurs. Vous aimez les sous-like et les RPG à l'ancienne ?

Plus de 40 jeux jouables gratuitement

Ce nouveau ID at Xbox Demo Fest 2023 commence fort avec la version d'essai de Lies of P. Une sorte de Bloodborne 2 non officiel. Ce jeu indépendant est en effet comparé au bijou de FromSoftware pour sa ressemblance avec celui-ci. Mais ce souls-like coréen se distingue par son mélange steampunk et son histoire. Il s'agit d'une interprétation du conte de Pinocchio, l'oeuvre originale plus sombre que celle de Disney. La démo est disponible sur Xbox Series X|S, One et PC. Lies of P sortira le 19 septembre 2023 sur PS5, PS4, Series X|S, One et PC. Il sera inclus dans les nouveaux jeux Game Pass de septembre 2023.

Il y aura aussi la démo de Sea of Stars. Un RPG à l'ancienne qui a fait pas mal de bruit pour plusieurs raisons. D'abord, il est développé par Sabotage Studio, les concepteurs de The Messenger qui fut une grosse réussite. Ensuite, parce qu'il puise ses inspirations dans des ténors du genre comme Chrono Trigger. Et pour pousser la filiation avec ce RPG absolument mythique, les équipes ont embauché Yasunori Mitsuda. Le compositeur des franchises Chrono Trigger et Xenoblade Chronicles. Sortie le 29 août 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, One, Nintendo Switch et PC.

On peut aussi compter sur la présence de Demonschool. Un RPG tactique « d'un nouveau genre où le mouvement est synonyme d'action » avec une bande-son synthwave et une direction artistique en pixel art. Sortie en 2023 sur PS5, PS4, Series X|S, Nintendo Switch et PC. The Wandering Village est encore totalement différent puisqu'on est cette fois sur un jeu de construction de ville... sur le dos d'une immense créature, Onbu, qui erre dans la nature. Un décor plus original qu'à l'accoutumée pour un jeu qui est arrivé l'année dernière sur PC. Dernier sélectionné de cette pré-liste : Wordless. Un jeu Metroidvania 2D avec une esthétique minimaliste. À la bande-son, on retrouve Berlinist (Gris).