Pour la prochaine extension de World of Warcraft, Blizzard a fait appel à ChatGPT. Et le retour de l'IA est pour le moins étonnant.

Le plus culte des MMORPG, World of Warcraft, fêtera ses 20 ans fin 2024. Et malgré les années, il réunit toujours des millions de joueurs. Alors que le dernier patch en date, Embers of Neltharion, s'apprête à sortir, des membres de Blizzard se sont entretenus avec IGN. L'occasion pour eux d'évoquer le rapport à l'intelligence artificielle au sein du studio.

L'intelligence artificielle au quotidien chez Blizzard

Holly Longdale, productrice exécutive de World of Warcraft, s'est attardée en interview sur le rôle des IA au sein du studio. Elle explique que celles-ci font en réalité partie du quotidien de Blizzard depuis bien longtemps. Se voulant rassurante, elle précise que le but est simplement "d'automatiser des tâches vraiment ardues et fastidieuses". Le but est donc de "libérer du temps pour que nos artistes vraiment talentueux puissent créer un art plus étonnant, plutôt que de d'effectuer [ces tâches]". Des propos que confirme le Game Director, Ion Hazzikostas.

Nous sommes tellement concentrés sur l'excellence de [notre travail] que nous voulons nous assurer que tout [ce que l'on fait] comporte notre touche humaine. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans un espace interactif. Et nous en profitons depuis un certain temps maintenant. L'IA n'est pas nouvelle pour nous dans notre quotidien. Son évolution va certainement nous aider, mais elle a toujours été là. Ion Hazzikostas, via IGN

L'IA aux commandes de World of Warcraft ? La réponse sans détour

Toute cette réflexion autour des IA et de leur implication dans le processus de développement est d'abord venu d'une anecdote amusante racontée par Hazzikostas. Le game director de WoW a en effet évoqué l'IA la plus populaire de l'année : ChatGPT. Il a alors expliqué que son premier réflexe, en l'essayant, a été de lui demander quelle devrait être la prochaine extension du MMO. Et la réponse ne l'a pas franchement convaincue.

Je ne plaisante pas. La première proposition qu'il m'a fait était... 'Return to Shadowlands' ! Donc j'ai l'impression d'avoir une assez bonne sécurité de l'emploi. Je ne m'inquiète pas trop sur le fait que ChatGPT pourrait me remplacer de sitôt. Ion Hazzikostas, via IGN

Bande-annonce cinématique de l'extension Shadowlands.

Si le game director s'amuse autant de cette histoire, c'est parce que l'extension Shadowlands (2020) est très peu appréciée de la communauté. Grind abusif, mises à jours pas assez régulières, traitement scénaristique douteux du personnage de Sylvanas Windrunner... L'extension précédant Dragonflight n'avait en réalité pas grand chose pour elle. L'idée de surfer sur sa (non) popularité serait ainsi bien étrange. ChatGPT aurait-il donc des failles insoupçonnées ?