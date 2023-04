Dans un monde où l'intelligence artificielle et la robotique sont de plus en plus présentes, il est fascinant de voir comment les ingénieurs franchissent les limites et découvrent de nouvelles méthodes pour améliorer les fonctionnalités de ces machines.

Un ingénieur en machine learning nommé Santiago a intégré ChatGPT à Spot, un chien robot de Boston Dynamics, afin d'améliorer la communication et bien plus encore.

Santiago a fusionné la technologie de synthèse vocale de Google avec ChatGPT, pour créer un chien robot nommé Spot, qui peut répondre aux utilisateurs par la voix. Ce dernier est capable de comprendre des questions, analyser des documents et fournir des réponses en temps réel.

Spot peut à présent parler grâce à l'IA

Santiago a partagé une vidéo sur Twitter montrant comment et pourquoi ChatGPT a été intégré à Spot. Dans cette vidéo, on peut voir Spot répondre à des questions sur différents sujets, tels que le niveau de sa batterie ou les détails de sa mission. Santiago explique que ChatGPT a été capable d'interpréter la question, d'analyser des fichiers, puis de formuler une réponse. De plus, Spot peut répondre par oui ou par non en hochant ou en secouant la tête, ce qui le rend encore plus mignon et attachant.

Ce développement est fascinant, car il illustre comment la robotique et l'IA s'approchent de plus en plus de ce qui était autrefois considéré comme de la science-fiction. Il s'agit en effet d'une étape importante vers la création de robots capables de communiquer avec les humains de manière plus naturelle et efficace.

Pourquoi Santiago a-t-il entrepris ce projet d'Intelligence artificielle ?

Selon IT Home, ces chiens robots effectuent des tâches automatisées quotidiennes, qui nécessitent des fichiers de configuration complexes et difficiles à comprendre que seul un ingénieur est en mesure de comprendre. En outre, ces robots collectent une grande quantité de données à chaque mission, sans qu'il y ait de moyen facile de les consulter à tout moment. C'est là que ChatGPT entre en jeu, en facilitant la compréhension des fichiers de configuration et l'interrogation des données, offrant ainsi une solution pratique pour gérer ces tâches complexes.

Pour certains, l'intégration de l'Intelligence artificielle dans les robots peut susciter des préoccupations quant à un éventuel avenir dystopique où les robots se révolteraient contre leurs créateurs. Cependant, son utilisation actuelle vise simplement à aider les opérateurs à mieux comprendre et exploiter ces machines, sans intention de causer des dommages ou des problèmes potentiels.

Il y a quelques semaines, la police de New York a commencé à déployer des robots Spot dans certaines de ses opérations. Cette intégration de la technologie robotique et de l'IA pourrait potentiellement être utilisée par les forces de sécurité pour diverses applications.