Malgré les années, World of Warcraft continue de s'améliorer avec le temps. Bientôt, le plus fameux des MMORPG va même proposer une fonctionnalité très demandée depuis des années. De quoi apporter un vent de fraîcheur pour encore plusieurs années.

Une fonctionnalité ultra attendue dans World of Warcraft

Après des années de demandes de la part de la communauté, World of Warcraft a officiellement confirmé l’arrivée d’un système de housing dans l’extension Midnight, prévue pour 2026. Cette fonctionnalité très attendue permettra aux joueurs de personnaliser et de décorer leur propre espace de vie, offrant un nouveau niveau d’immersion dans l’univers d’Azeroth.

Le housing dans les jeux en ligne massivement multijoueur est une mécanique qui connaît un grand succès. Elle permet aux joueurs de créer un espace personnalisé, souvent en y intégrant des éléments et des objets qu'ils ont collectés au fil de leurs aventures. Bien que World of Warcraft ait déjà expérimenté un concept similaire avec les garnisons de Warlords of Draenor, les fans estimaient que le système manquait de profondeur et de personnalisation.

C’est lors du tout premier événement Warcraft Direct que Blizzard a surpris ses joueurs en révélant cette nouveauté. Ion Hazzikostas, le directeur du jeu, a laissé entendre cette annonce en mentionnant “parlons de ce qui fait un chez-soi” avant de présenter une courte vidéo. Dans ce teaser, un guerrier en armure entre dans une pièce décorée, un mug affichant “Home Sweet Home” en main, confirmant ainsi l’ajout du housing. Les réactions sur Twitter et d’autres réseaux sociaux ont été immédiates, avec des développeurs confirmant que cette scène faisait bien référence à la personnalisation d'un espace de vie dans l’extension Midnight.

À quoi pourrait ressembler le housing dans WoW ?

Même si peu de détails ont été dévoilés, les indices du teaser laissent entrevoir des options de décoration basées sur des objets emblématiques de l’univers de WoW. On y voit des armes iconiques, un mannequin d’entraînement, et même une tête d’Onyxia montable sur un mur. Les spéculations vont bon train quant à savoir si ce housing sera basé sur des instances individuelles, comme dans Guild Wars 2, ou si Blizzard envisagera un système de quartiers publics, similaire à celui de Final Fantasy 14.

Source : Blizzard