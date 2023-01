Un jeu Wonder Woman est actuellement en développement et cherche à faire les choses en grand. Et il n’y a rien de mieux qu’un talent ayant bossé sur God of War Ragnarok pour renforcer ses équipes.

Annoncé il y a peu, le jeu Wonder Woman, développé par Monolith Production (L’Ombre du Mordor) est toujours en développement et reste extrêmement discret. À vrai dire, on ne sait absolument rien du jeu si ce n’est qu’il reprendra le fameux système Nemesis développé pour les deux open world La Terre du Milieu, L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre.

Mis à part ça, ce prochain AAA de super-héros ne s’est montré qu’une seule fois à l’occasion d’un très court trailer. Il fait toutefois parler de lui aujourd’hui et nous annonce une excellente nouvelle.

Wonder Woman prend exemple sur God of War Ragnarok

Dans une volonté de se battre aux côtés des plus grands, Monolith a recruté une développeuse de choix, spécialisée dans l’accessibilité, Mila Pavlin. Lead Designer UX de talent, la jeune femme a récemment travaillé sur God of War Ragnarok qui a d’ailleurs été récompensé aux Game Awards 2022 pour l’immense qualité de son accessibilité. Pavlin y a d’ailleurs eu un rôle très important et c’est notamment pour cela que son changement de studio est si remarqué.

Wonder Woman compte donc faire comme God of War Ragnarok et offrir une accessibilité optimale. Et ça semble d’ailleurs d’ores et déjà bien parti puisque Mila Pavlin a communiqué sur le sujet il y a peu, affirmant être particulièrement impressionnée par les moyens déployés et le dévouement de l’équipe à l’accessibilité.

Je suis sur le jeu Wonder Woman depuis une semaine maintenant et je suis déjà impressionné par le dévouement des équipes à l'accessibilité. L'industrie du jeu semble différente de ce qu'elle était il y a quelques années, d'une manière merveilleuse !

Le jeu vidéo pour tous, l'accessibilité évolue

Il est vrai que ces dernières années, les jeux multiplient les efforts pour rendre leurs expériences optimales et ouvertes à tous. Forza Horizon 5 par exemple, proposait une tonne de fonctionnalités et des textes traduits dans la langue des signes. The Last of Us 2 fait lui aussi office de véritable exemple, tout comme Horizon Forbidden West, en proposant un tas de fonctionnalités personnalisables pour aider tous les profils de joueurs. God of War Ragnarok lui aussi a fait des efforts considérables et a, comme dit plus haut, été récompensé pour ses fonctionnalités d’accessibilité.

Ces dernières années, c’est un véritable pas de géant qui a été fait un peu partout dans l’industrie, et c’est tant mieux. Bien au-delà des jeux, les constructeurs eux-mêmes développent leurs propres accessoires pour permettre aux joueurs en situation de handicap de profiter de leurs jeux favoris dans d'excellentes conditions. Microsoft fait ici office de pionnier dans l’accessibilité sur les consoles nouvelle génération et propose depuis un moment une manette adaptative. Sony quant à lui, n’a pas oublié ses joueurs et a récemment annoncé son fameux Project Leonardo, un contrôleur adaptatif pour les joueurs ayant des difficultés à jouer avec le matériel standard.