À défaut d'annonces officielles, le jeu Wonder Woman de Monolith Productions redonne de ses nouvelles via un leak, qui révèle des détails intéressants et... rassurants ?

Ce nouveau leak de Wonder Woman s'intéresse notamment à l'histoire du jeu développé par Monolith Productions (L'Ombre du Mordor). Quelques éléments de gameplay ont également été confirmés, alors que ceux-ci faisaient jusqu'alors l'objet de spéculations.

Un nouveau lasso de vérité autour du jeu Wonder Woman

Cela fait trois ans que le jeu Wonder Woman a été présenté via un simple teaser cinématique aux Game Awards 2021. Depuis, Monolith Productions s'est muré dans un silence assourdissant. Il faut donc en attendant se contenter de bruits de couloir et leaks. La plupart des rumeurs s'accordent à dire que le projet irait très mal. D'autres selon lesquelles il s'agirait d'un jeu-service comme l'épouvantable échec critique et commercial qu'est Suicide Squad: Kill the Justice League seraient en revanche infondées. Il s'agirait bien d'un jeu solo d'action-aventure en monde ouvert, avec une histoire bien établie.

C'est justement ce qui intéresse les derniers leaks en la matière, rapportés sur Reddit puis sur ResetEra. Notre guerrière amazone devrait ainsi dans sa prochaine aventure vidéoludique maille à partir avec de nombreux autres personnages féminins iconiques du DCU. À savoir en l'occurrence Circe, Cheetah et Medusa. La première aurait envahi la terre natale de Wonder Woman, la forçant à retourner à Themyscira pour la défendre.

Quelques éléments de gameplay ont également fuité, comme le fait qu'il s'agira d'un jeu avec des combats nerveux et rapides, faisant la part belle aux combos dévastateurs et aux armes puissantes, dont le lasso de vérité. Le système Némésis, introduit par Monolith Productions dans Le Seigneur des Anneaux: L'Ombre du Mordor, devrait également y faire son retour. À noter cela dit que ce leak s'intéresse à une enquête utilisateur qui pourrait ne plus être de première fraîcheur. Celle-ci demande en effet notamment aux sondés quels genres d'attaques et de compétences ils aimeraient voir dans un jeu Wonder Woman. En l'absence d'annonce officielle à son égard, les fans devront malheureusement s'en contenter pour l'instant.