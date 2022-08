Wo Long Fallen Dynasty est de retour pour en mettre plein la vue avec son trailer de gameplay et des infos. Un Sekiro mais basé sur des arts martiaux chinois ?

Wo Long Fallen Dynasty

Après le teaser de l'E3 2022, Wo Long Fallen Dynasty sort le grand jeu ! Un trailer 100% action, nerveux et brutal, qui affiche une « version sombre des Trois Royaumes en proie à des démons ». Même si l'on peut penser à Sekiro : Shadows Die Twice en visionnant cette première bande-annonce de gameplay, le titre s'éloigne du Japon et mise sur des combats à l'épée inspirés des arts martiaux chinois.

L'histoire d'un soldat de la milice luttant pour sa survie lors d'une guerre chaotique entre les Trois Royaumes ! Durant la fin de l'ère de la Dynasty Han des Trois Royaumes, un soldat de la milice sans nom, épéiste et adepte des arts martiaux chinois, affronte des démons dans un monde de Dark Fantasy.

La vidéo et les images dans notre galerie montrent que le jeu devraient réserver ses séquences marquantes grâce à une forte identité visuelle. Wo Long Fallen Dynasty reposera sur des niveaux plus vastes que Nioh et se déroulera donc en Chine. Mais ce ne sera pas encore un monde ouvert.

Le personnage aura un bouton de saut. Comme dit plus haut, les combats s'articuleront autour des arts martiaux chinois et de la rapidité d'exécution des mouvements. À cet effet, il n'y aura pas de jauge de stamina. Plus de 10 types d'armes différents seront proposés pour vaincre les ennemis. Dernière nouvelle information : le joueur et les ennemis seront soumis à un système de morale avec des rangs. Plus le niveau sera élevé, plus ce sera compliqué de remporter le combat.

Une démo au Tokyo Game Show 2022

Le jeu sera au Tokyo Game Show 2022 - comme le PSVR 2 et son jeu d'horreur qui ne fait pas peur - avec un défi à relever pour les visiteurs. Ceux qui finissent la démo jouable gagneront un t-shirt original. Pour les autres, ceux qui auront fait l'effort de participer, ce sera un pin's. De plus, les producteurs Fumihiko Yasuda et Masaaki Yamagiwa dévoileront un niveau inédit en live.

Wo Long Fallen Dynasty sera disponible début 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Il sera offert à son lancement dans le Xbox Game Pass.